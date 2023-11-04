Türk STK’lar Gazze için seferber

Türk Kızılayı Gazze’deki aşevi ve mülteci kampında 12 – 27 Ekim tarihleri arasında bin 900 gıda paketi, bin 300 hijyen seti ve her biri 3’er kişilik olan 8 bin 500 adet sıcak yemek yardımıyla 39 bin 500 kişiye ulaştı. 7 ekim’den bu yana Gazze’de yardım faaliyetleri yürüten İHH, 2 bin 837 adet gıda kumanyası 834 adet battaniye, 500 adet elbise dağıtımı, 352 adet hijyen kiti, 120 adet hasta bezi, 500 kişilik ilaç ve tıbbi malzeme ve her gün 20 bin 840 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Filistin Kızılayı’na 4 ambulans bağışlayan İDDEF ise 2 tane büyük su arıtma tesisi açtıktan sonra günde 250 bin litre su arıtarak toplamda 30 bin kişiye temiz su temini sağlıyor.