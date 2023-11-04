Gazze konvoyu yola çıktı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin’e destek amacıyla oluşturulan “Filistin İçin Özgürlük Konvoyu”, Adana’daki İncirlik Üssü’ne gitmek üzere İstanbul’dan yola çıktı. İHH’nın öncülüğünde bir araya gelen STK’ler ve çok sayıda vatandaş, İstanbul Başakşehir’deki Atatürk Olimpiyat Stadı’nın otoparkında toplandı. Katılımcılar İsrail aleyhinde sloganlar atarak, Gazze’ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, eylemlerinin sadece İncirlik Üssü’ne karşı değil dünyadaki tüm Amerikan üslerine yönelik olduğunu söyledi. Bu üslerde 160 bin asker bulunduğunu aktaran Yıldırım, “Bu üsler dünyayı sömürmek ve Amerika’nın emperyal gücünü hissettirmek için var olan üslerdir. Aslında biz halkların kardeşliği için bu eylemi yapıyoruz.” diye konuştu.”

Konvoya, ABD’li eski diplomat ve aktivist Ann Wright ile İngiltere, Norveç, Finlandiya, Kanada gibi ülkelerden gelen aktivistler de destek verdi. ABD’nin Irak’ı işgali nedeniyle görevinden istifa ettiğini anımsatan Ann Wright, “Birkaç defa Gazze’ye gitmeye çalıştım. Kendi ülkem adına üzgünüm İsrail’i desteklediğinden dolayı. Gazze’deki insanlar için korkunç bir saldırı. Amerika’da da tepkiler oldu.” diye konuştu. Kanada’dan konvoya katılmak için gelen aktivist Wendy Goldsmith, “50 yıldır Kanada’da aktivistlik faaliyetleri gerçekleştiriyorum. Gazze’de yaşanan ablukayı durdurmak için geçmişte gemiler göndermiştik. Yeniden Gazze’ye çıkartılacak filomuzu planlamak için görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca burada Filistin için emek verdiğiniz her şeyi desteklemeye geldik. İsrail’in yıllardır Filistin halkına yaptıkları korkunç şeyler, şu an yapılansa tam anlamıyla bir soykırım. Gözler önünde Batı Hükümeti tarafından onaylanarak yapılıyor. Bizim isteğimiz Kanada hükümetinin Filistin’den yana olarak çocukların, kadınların ve sivillerin öldürülmesine karşı durmaları. Ve çıkarabileceğimiz kadar ses çıkarmaya çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.