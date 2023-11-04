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Dünya

Katil SİHA’lar Gazze üzerinde

Terör devleti İsrail’in Gazze’deki katliamlarının en büyük destekçisi ABD, işgalci güce “katil SİHA” olarak bilinen MQ-9 Reaper model drone’larla destek vermeye başladı. ABD medyasına konuşan yetkililer, ilk olarak geçtiğimiz cumartesi günü görülen SİHA’ların rehineleri kurtarma çabalarına destek olarak bölgede bulunduğunu vurgulasa da Reaper’ların silah da taşıyabilme yeteneğine sahip olması İsrail’in kara saldırılarına destek olarak algılandı.

Dış Haberler
04:00 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 05:19 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
MQ-9, ABD Hava Kuvvetleri'nin ilk "avcı" insansız hava aracı olarak tasarlandı.

MQ-9, ABD Hava Kuvvetleri'nin ilk "avcı" insansız hava aracı olarak tasarlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon yetkilileri ise bu iddiaları yalanlayarak SİHA’ların İsrail saldırılarına herhangi bir destek sağlamadığını, rehinelerin yerini tespit etmek ve bu bilgileri İsrail’e iletmek amacıyla görevlendirildiğini açıkladı. MQ-9, ABD Hava Kuvvetleri'nin ilk "avcı" insansız hava aracı olarak tasarlandı. 20 saatten fazla uçuş süresi nedeniyle gözetleme görevleri için de kullanılan SİHA’lar, Irak, Afganistan ve Suriye'de hava saldırıları düzenlemek ve istihbarat toplamak için kullanıldı.

Operasyonlara katılmayacağız demişlerdi

Daha önce çok sayıda ABD yetkilisi İsrail’de herhangi bir ABD birliğinin savaşmayacağını ifade etmişti. Ancak Akdeniz’e uçak gemileri göndermekle başlayan ve milyarlarca dolar silah desteğinin yanında Tel Aviv yönetimine askeri uzmanlar da gönderen ABD yönetiminin SİHA adımının sonrasında ne olacağı belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Filistinli direnişçiler tarafından bazı ABD özel kuvvet mensuplarının esir alındığı yönünde haberler yapılmış, daha sonra bu iddialar yalanlanmıştı. SİHA adımının ise ABD’nin işgalci güce desteğini bir adım daha öteye götürdüğü yorumları yapıldı.


#Gazze
#Filistin
#İsrail
#ABD
3 saat önce
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