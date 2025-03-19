Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'nin yeni idam yöntemi: 'Nitrojen gazı'

ABD'nin yeni idam yöntemi: 'Nitrojen gazı'

11:1319/03/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

ABD'nin Louisiana eyaletinde ilk defa bir mahkum nitrojen gazı kullanılarak idam edildi.

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin, bölge yargıcının idamın durdurulması kararını geri çevirmesinin ardından mahkum Jessie Hoffman Jr. cezalandırıldı. Hoffman'ın avukatı Cecelia Kappel yaptığı açıklamada, idamın ‘anlamsız' olduğunu belirterek mahkumun cinayet işlediği 18 yaşındaki haliyle şimdiki halinin ‘benzerlik göstermediğini' savundu.


Hoffman'ın idam edilmesiyle Louisiana'da 15 yıl sonra bir mahkum idamla cezalandırılmış oldu. Ayrıca, eyalette ilk defa bir mahkum nitrojen gazı kullanılarak idam edildi.




#ABD
#Hapishane
#Mahkum
#İdam

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli ikramiye ödeme takvimi netleşti! O tarihlere dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olanlar için...