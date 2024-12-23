'Açlık' tuzağı: İsrail su ve yiyecek dağıtım izni verdiği okulu 2 saat sonra bombaladı

Terör devleti İsrail, Gazze’deki insani yardımları ‘katliam pususuna’ dönüştürdü. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, son 2,5 ayda Gazze'nin kuzeyine sadece 12 yardım tırının girebildiğini ve bu tırlardan üçünün yardım dağıttığı okulun bir gün sonra İsrail tarafından bombalandığını açıkladı.
Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) İsrail'in bölgeye saldırılarını yoğunlaştırdığı 6 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine girişlerinin engellendiği kaydedilen açıklamada, bu nedenle bölgedeki yardıma muhtaç kişilerin sayısının da belirlenemediği vurgulandı.
- Açıklamada, Gazze'nin kuzeyine yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) yardım tırlarının girişine izin verildiği ifade edilerek, bu sayının son 2,5 ayda 34 olduğu, ancak bunların hepsinin yardımlarını dağıtamadığı kaydedildi.
Sivillerin girişinin yasak olduğu bölgede...
Geçen ay 11 tırlık bir konvoyun Cebaliye bölgesindeki arama noktasına geldiği, giriş izni verilmesinden bir süre sonra ise askerler tarafından durdurulduğu hatırlatılan açıklamada, sivillerin girişinin yasak olduğu askeri bölgede tırın yeniden boşaltıldığı belirtildi.
- Açıklamada, geçen ay 14 tıra izin verildiği, ancak giriş belgelerinin gecikmesinden dolayı yalnızca 3 tırın Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a girebildiği bilgisi yer aldı.
'Yardım dağıtırken ateş açtılar'
İsrail ordusunun Gazze'ye 39 gün aradan sonra, 19 Aralık'ta 9 yardım tırının daha girişine izin verdiği ve bu tırların da Beyt Hanun'da su ve gıdadan oluşan yardımları dağıttığı kaydedilen açıklamada, bölgeye girerek yardım dağıtabilen tır sayısının 2,5 ayda toplam 12 olduğu bildirildi.
'Çocuk ve kadınlar çöp dağlarının altında yiyecek artıkları arıyor'
- Açıklamada, Gazze'nin bugün dünyada en yüksek sayıda uzvu kesilen çocuğa ev sahipliği yaptığı, Gazze'de yaklaşık 130 bin yerinden edilmiş sivil bulunduğu, bunlardan 91 bininin kadın ve kız çocuğu olduğu bildirildi.
- BM'nin 1,6 milyon kişiden yalnızca yüzde 23'üne yağmur ve soğuktan korunmak için destek verebildiği de hatırlatıldı.
'İsrail açlığı silah olarak kullanıyor: Dünya liderleri hiçbir şey yapmıyor'
Açıklamada Deyr El Balah'taki 19 fırından 6'sının faaliyette olduğu, bir ekmek için gece 03.00'te başlayan sıraların uzun saatler sürdüğü de bildirildi.
- Abi-Khalil, Gazze'de kamu hizmetlerinin çöktüğünü, insani yardım sisteminin ise yıkılmak üzere olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası kamuoyuna yalvarıyoruz, bunu durdurun. İsrail'i durdurmak için diplomatik ve ekonomik gücünüz var. Ateşkes olmadan geçen her gün, yüzlerce insan için ölüm cezası anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.