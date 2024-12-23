'Açlık' tuzağı: İsrail su ve yiyecek dağıtım izni verdiği okulu 2 saat sonra bombaladı

"Barınağa ihtiyacımız var ama basit bir plastik branda 180 dolar (yaklaşık 6 bin lira) ve bizim bir barınak için en az 5 tanesine ihtiyacımız var. Elektriğe ulaşma şansımız yok. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama yetmiyor."