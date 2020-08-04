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Dünya Afrikalı Aliden Kayserili yetimlere sürpriz
AFRİKA

Afrikalı Ali’den Kayserili yetimlere sürpriz

Afrikalı Ali olarak tanının ünlü radyocu Ali Şentürk, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın kurban organizasyonu çerçevesinde Kayseri’nin arka sokaklarındaki muhtaçlara kurban eti ulaştırdı, yetimlere bayramlık hediye etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Afrikalı Ali’den Kayserili yetimlere sürpriz.
​Afrikalı Ali’den Kayserili yetimlere sürpriz.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 28 yılın verdiği tecrübeyle bu bayramda da bağışlanan 82 bin 411 hisse kurbanı, Türkiye ve 52 ülkede yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. İHH ayrıca 184 bin yetime bayramlık hediye etti. Yardımlardan toplamda 4 milyon 136 bin 332 kişi istifade etti. İHH’nın yurt içinde kurban bereketini ulaştırdığı duraklardan biri de Kayseri’ydi.

  • Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği, 2020 Kurban çalışmaları kapsamında ilde bulunan 6 bin kişiye kurban eti, bin 500 yetim ve annelerine de bayramlık kıyafet ulaştırdı. İHH’nın çalışmalarına Afrikalı Ali olarak tanının ünlü radyocu Ali Şentürk de katıldı. Daha önce Ramazan boyunca vakfın çalışmalarında gönüllü olarak yer alan Afrikalı Ali, bu defa da Kurban Bayramı’nda mağdurları yalnız bırakmadı. Bayram boyunca vakfın Kayseri’deki kurban çalışmalarına eşlik eden Afrikalı Ali, kurban kesimlerinin ve paketlemelerinin yapıldığı tesisi ziyaret etti. İHH ekibiyle birlikte ardından yetim ailelerinin kapılarını teker teker çalan Afrikalı Ali, ailelerin kurban paylarını kendilerine teslim etti, yetimlere ise oyuncak ve bayramlık ulaştırdı.

Afrikalı Ali'den yetimlere bayram hediyesi
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Afrikalı Ali'den yetimlere bayram hediyesi
Afrikalı Ali olarak tanının ünlü radyocu Ali Şentürk, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın kurban organizasyonu çerçevesinde Kayseri'nin arka sokaklarındaki muhtaçlara kurban eti ulaştırdı, yetimlere bayramlık hediye etti.

120 bin çocuk sevindi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye’de 120 bin çocuğun bayramlık ihtiyacını karşıladı ve toplamda 22 bin aileye ulaşarak hayırseverlerin kurban emanetlerini kendilerine teslim etti.

Afrikalı Ali’den Kayserili yetimlere sürpriz.

Afrikalı Ali’den Kayserili yetimlere sürpriz.

Afrikalı Ali’den Kayserili yetimlere sürpriz.

Afrikalı Ali’den Kayserili yetimlere sürpriz.

Afrikalı Ali’den Kayserili yetimlere sürpriz.

Afrikalı Ali’den Kayserili yetimlere sürpriz.

Afrikalı Ali’den Kayserili yetimlere sürpriz.

Afrikalı Ali’den Kayserili yetimlere sürpriz.

İHH İnsani Yardım Vakfı ile 4 milyon mağdura Kurban yardımı
HAYAT
İHH İnsani Yardım Vakfı ile 4 milyon mağdura Kurban yardımı
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