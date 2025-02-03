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Ahmed Şara'dan ilk ziyaret Riyad'a

Ahmed Şara'dan ilk ziyaret Riyad'a

04:003/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ahmed Şara Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.
Ahmed Şara Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de eşlik ettiği Şara, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı. Suudi Arabistan doğumlu olan Şara Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve diğer yetkililerle görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi ile diğer bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Suudi Arabistan, 8 Aralık'ta Esed rejimine son veren devrim sonrası yeni yönetimi tebrik eden ilk ülkelerden biri olmuştu. Riyad yönetimi, Şam'a hava ve kara köprüsüyle yardım faaliyetleri başlatmıştı. Geçen perşembe günü Katar Emiri Temim bin Hamad el-Sani, Şam'ı ziyaret eden ilk devlet başkanı olmuştu.



#Ahmed Şara
#Diplomasi
#Suriye
#Riyad

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