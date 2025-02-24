Almanya Cumhurbaşkanı Kiev'deki toplantıda konuştu: 'Avrupa en vahim anını yaşıyor'

Steinmeier, Rusya-Ukrayna Savaşı üçüncü yılını geride bırakırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey temsilcilerini davet ettiği Kiev'deki zirve toplantısına video aracılığıyla katıldı.

'Avrupa'yı tehdit eden Rusya'dır'

Steinmeier, mesajında, “Gözleri ve kalbi açık olan hiç kimse gerçeği inkar edemez, bu savaşı başlatan Rusya'dır. Üç yıl önce tankları Ukrayna'ya giren Rusya'dır. Ukrayna'yı dize getirmek isteyen, özgür ve demokratik Avrupa'yı tehdit eden Rusya'dır” diye konuştu.

'Avrupa II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en vahim anını yaşıyor'

Ukrayna olmadan ciddi bir müzakere olamayacağını belirten Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Onların cesaret ve fedakarlıklarının boşa gitmediğinden emin olmalıyız. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa kavuşmasını sağlamalıyız. Kim kiminle konuşuyor olursa olsun, Ukrayna olmadan ciddi bir müzakere olamaz” dedi. Steinmeier, Avrupa'nın Ukrayna'nın en büyük destekçisi olduğunu kaydederek, “Barış, zorbalıkla var edilemez. Barış, hepimiz tarafından birlikte sağlanmalıdır. Bu, bizim sorumluluğumuzdur. Eğer irademiz varsa gücümüz de vardır. Sadece AB üyesi ülkeler, 135 milyar avro sağlamıştır. Özellikle askeri destek anlamında çabalarımızı artıralım. Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en vahim anını yaşıyor." ifadelerini kullandı.

'Ukrayna için güçlü bir ortak olmamız gerekiyor'

Ukrayna ve Avrupa halkının, kendilerinden Ukrayna'nın özgürlüğünü ve Avrupa'nın güvenliğini sağlamasını beklediğini ifade eden Steinmeier, "Almanya'nın Ukrayna için güçlü bir ortak ve Avrupa'da güçlü bir dayanak olması gerekiyor. Almanya'daki demokratik siyasi güçler, büyük sorumluluklarının bilincindedir ve ben de onların sözüne güveniyorum. Almanya'ya güvenebilirsiniz” açıklamasında bulundu.











