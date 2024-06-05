Almanya'da çifte vatandaşlık yasası tekrar yürürlüğe giriyor

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek “Almanya Çifte Vatandaşlık Yasası" kapsamında yeniden Türk vatandaşlığına başvuru sürecine ilişkin, Başkonsolos İzbul ve Vatandaşlık Servisi yetkilisi Beyza Usta bilgi verdi.
Başkonsolos İzbul, söz konusu yasanın 27 Haziran'da yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, daha önce Alman vatandaşlığına geçmiş olanların da bu süreçte Türk vatandaşlığına geri dönüş işlemlerinin başkonsolosluklarca kabul edileceğini belirtti.
Almanya Çifte Vatandaşlık Yasası
Konuyla ilgili detayları anlatan Usta da Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili hazırladığı bilgilendirme kitapçığının internet üzerinden hizmete sunulduğunu aktardı.
Usta, şunları kaydetti: