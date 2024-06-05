Almanya'da çifte vatandaşlık yasası tekrar yürürlüğe giriyor

AB kaynakları, hem üye devletler arasında hem de Brüksel düzeyinde bazı prosedürleri basitleştirme çalışmaları olduğunu söyledi. Kaynaklar, vize sorununa ilişkin “Bekleme süresinin azaltılması ve vize verme sürecinin daha kaliteli olabilmesi için herkes çaba sarf ediyor” şeklinde konuştu.