AB’den basit vize sözü

AB, Türkiye’den yükselen tepkilere rağmen Schengen vizesi almanın çileye dönüşmesine hâlâ bir çözüm bulamadı. AB kaynakları, hem üye devletler arasında hem de Brüksel düzeyinde bazı prosedürleri basitleştirme çalışmaları olduğunu söyledi. Kaynaklar, vize sorununa ilişkin “Bekleme süresinin azaltılması ve vize verme sürecinin daha kaliteli olabilmesi için herkes çaba sarf ediyor” şeklinde konuştu. Ortada bir sorun olduğunu kabul eden AB kaynakları, "Bazı büyükelçilikler başvurulara daha hızlı cevap verebilmek için personel sayısını artırdı. Ama tabii ki sihirli bir değnek yok, bir gecede bu sorunu çözemiyorsunuz" şeklinde konuştu.