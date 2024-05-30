Deutsche Bahn (DB), Almanya'nın en büyük demiryolu şirketi olarak, çeşitli pozisyonlarda yeni çalışanlar arıyor. Şirket, yeterli sayıda nitelikli iş gücü bulmakta zorlandığı için yurtdışından da eleman alımına yöneldi. Peki Almanya iş başvurusu nasıl nereden yapılır? Almanya işçi alımı hangi mesleklerde var? İşte detaylar.
Deutsche Bahn, bu yıl yaklaşık 30 bin yeni çalışanı işe almayı planlıyor. Demiryolu işletmeleri birliği Allianz Pro Schiene'ye göre, çevre ve iklim koruma açısından da önemli olan ulaşım dönüşümünün başarıyla gerçekleşebilmesi için her yıl 5 bin ila 10 bin ek makiniste gereksinim var.
Almanya işçi alımı hangi mesleklerde var?
Deutsche Bahn İnsan Kaynakları Müdürü Kerstin Wagner, sadece 2023 yılında, 2024'te işe başlamak üzere yurtdışından 350'den fazla uzman elemanın işe alındığını ifade etti. DB iş ilanına göre, elektronikçilerin yanı sıra Makinistler, ray işçileri, inşaat mühendisleri, kamyon ve otobüs şoförleri ile üstyapı montajcıları da aranıyor.
DB'nin aradığı bazı pozisyonlar şunlardır:
- Makinist
- Ulaştırma Uzmanı
- Raylı Sistemler Mühendisi
- Elektrik Teknikeri
- İnşaat Mühendisi
- Müşteri Hizmetleri Temsilcisi
DB'ye nasıl başvurabilirsiniz?
DB'nin açık iş ilanlarına ulaşmak ve online başvuru yapmak için https://db.jobs/en-en adresini ziyaret edebilirsiniz.
Başvuru yaparken şunlara dikkat etmeniz önemlidir:
Almanca veya İngilizce dil becerilerinizin yeterli olması gerekir.
Demiryolu sektöründe veya ilgili bir alanda deneyiminiz olması tercih edilir.
Gerekli eğitim ve belgeleri hazır bulundurmanız gerekir.