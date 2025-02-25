Almanya’nın hedefi ABD’den bağımsızlık

Dünya'nın merakla beklediği Almanya seçim sonuçları belirlendi. Seçimlerde zaferini ilan eden Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz'in ilk vaadinin ülkesinin ve Avrupa'nın ABD'den bağımsızlığını sağlamak olması dikkati çekti. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Merz, ARD televizyonunda diğer Başbakan adaylarıyla yapılan açık oturumda ülkedeki seçim sonucunu değerlendirdiği söyleşi de, ABD Başkanı Donald Trump'ın son iki haftadaki çıkışlarıyla Avrupa'yı masa dışında bırakması ve yaşanan gerilime ilişkin cevabı öne çıktı. Friedrich Merz, "Mutlak önceliğim Avrupa'yı güçlendirmek olacak. Böylece ABD'den bağımsızlığımızı elde edebiliriz” dedi.

Almanya etkisiz kaldı itirafı

Kendisi açısından önemli olanın Avrupalıların kendi aralarında birlikte hareket etmesi olduğunu kaydeden Merz, "Şu anda Avrupa siyasetinin çoğu Almanya olmadan gerçekleşiyor. Elbette bunun seçim kampanyası ve bu ara dönemle de ilgisi var. Ancak Avrupa Birliği'nin pek çok başbakanı, devlet ve hükümet başkanıyla yakın diyalog halindeyim" bilgisini paylaştı.

Hâlâ NATO'dan bahsedebilir miyiz?

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta yaptığı açıklamalardan sonra ABD yönetimin, Avrupa'nın kaderine büyük ölçüde kayıtsız kaldığının açık olduğunu savunan Merz, bu nedenle Haziran sonundaki NATO zirvesine doğru nasıl ilerleyeceklerini çok merak ettiğini belirterek, "Hala mevcut haliyle NATO'dan bahsediyor olacak mıyız? Ya da çok daha hızlı bir şekilde bağımsız bir Avrupa savunma kabiliyeti oluşturmak zorunda kalmayacak mıyız? Dolayısıyla bu benim mutlak önceliğim" değerlendirmesinde bulundu.

WashIngton Moskova'dan farksız!

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın Almanya'daki seçim kampanyasına yaptığı son müdahalelerin eşsiz bir olay olduğuna dikkati çeken Merz, "Washington'dan gelen müdahaleler, Moskova'dan gördüğümüz müdahalelerden daha az dramatik, sert ve nihayetinde çirkin değildi. Dolayısıyla iki taraftan da öylesine büyük bir baskı altındayız ki şu anda benim mutlak önceliğim Avrupa'da bir birlik oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da elimizden geleni yapmadık

Friedrich Merz Ukrayna'nın desteklenmesi konusuna da değinerek, "Bana göre bugüne kadar bunu yeterince yapamadık. Aksi takdirde yarın bu savaş üç yıl sürmezdi" dedi. Gelecek haftalarda Amerikan hükümetinin Ukrayna savaşına ilişkin tutumunun ne olacağından emin olmadığını aktaran Merz, "Son birkaç gündür edindiğim izlenim, Rusya ve Amerika'nın Ukrayna ve Avrupa olmadan ötesinde birbirini bulduğu yönünde. Bu da bizim için son derece kritik bir durum olacak. Bu nedenle Almanya'da mümkün olduğu kadar çabuk harekete geçebilecek bir hükümete ihtiyacımız var" diye konuştu.

AfD ile koalisyon kurmayı reddetti

Tüm Alman halkını temsil eden bir federal hükümet kurmak için çalışacağını belirten Merz, "AfD ile çok temel, farklı görüşlerimiz var. Örneğin dış politikada, güvenlik politikasında ve diğer pek çok alanda. Onlar bizim istediğimizin tam tersini istiyorlar. İşte bu yüzden iş birliği olmayacak" sözleriyle aşırı sağcı AfD ile koalisyona kapıyı kapadı.

Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile hükümeti kurmak istediklerini söyledi. SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ise CDU/CSU ile koalisyon kurmanın "otomatik olarak gerçekleşmeyeceğini", buna önümüzdeki bir kaç hafta içinde karar verileceğini söyledi.











