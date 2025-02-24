İhracatımızın lokomotifi Almanya: 24 sektörün dış satımını solladı

Türkiye'nin ihracattaki en önemli pazarı Almanya, zirvedeki yerini uzun zamandır kimseye kaptırmıyor. Almanya'ya ocakta yapılan 1,6 milyar dolarlık ihracat, 24 sektörün toplam dış satımını geride bıraktı.
Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya, ocakta gerçekleştirilen 1,6 milyar dolarlık ihracatla 24 sektörün toplam dış satımını geride bıraktı. Avrupa ekonomisindeki kırılganlıklara karşın Türkiye'nin ihracatında lokomotif konumunda bulunan Almanya'ya dış satımda yıla yükselişle başlandı. İki ülke arasındaki artan ticaret, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları sayesinde her dönemde canlılığını koruyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Almanya geçen ay en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Almanya'ya yapılan dış satım ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı. Ocakta otomotiv endüstrisinde 3 milyar dolarlık, kimyevi maddeler ve mamullerinde 2,5 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
7 KALEMDE AÇIK ARA LİDER
Almanya, ocak ayında demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, iklimlendirme sanayisi, kuru meyve ve mamulleri, makine ve aksamları, hazır giyim ve konfeksiyon ile otomotiv endüstrisi olmak üzere 7 kalemde ihracatın en fazla yapıldığı ülke oldu. Türk otomotiv endüstrisinin 462,2 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştirdiği Almanya, hazır giyim ve konfeksiyonda da 260,5 milyon dolarla dış satımla zirveye yerleşti. Almanya, demir ve demir dışı metaller ihracatında da 119 milyon dolarla birinci oldu.
ABD'de halı başı çekiyor
- ABD, halı sektöründe 69,8 milyon dolarlık, çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde 52,6 milyon dolarlık, meyve sebze mamullerinde 36,8 milyon dolarlık, tütün sektöründe 23 milyon dolarlık, zeytin ve zeytinyağı sektöründe 7,3 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Irak ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında 179 milyon dolarla birinci olurken, 91 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatıyla da öne çıktı. Rusya da yaş meyve ve sebzede 64,4 milyon dolarlık, 28,9 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında zirveye oturdu.