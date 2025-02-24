İhracatımızın lokomotifi Almanya: 24 sektörün dış satımını solladı

ABD, halı sektöründe 69,8 milyon dolarlık, çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde 52,6 milyon dolarlık, meyve sebze mamullerinde 36,8 milyon dolarlık, tütün sektöründe 23 milyon dolarlık, zeytin ve zeytinyağı sektöründe 7,3 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Irak ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında 179 milyon dolarla birinci olurken, 91 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatıyla da öne çıktı. Rusya da yaş meyve ve sebzede 64,4 milyon dolarlık, 28,9 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında zirveye oturdu.