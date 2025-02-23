Ukrayna ile imar diplomasisi: Türk müteahhit firmaları için yeni girişim

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış umutlarının yeşermesiyle Ticaret Bakanlığı, müteahhitlik firmalarının önünü açmak için yeni girişimlerde bulunuyor. Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşta liderler arasındaki dengeyi sağlamaya çalışan Türkiye, Ukrayna'nın yeniden imarı sürecinde de çözüm odaklı ve proaktif bir yaklaşımı benimsedi.

2022 yılında Ukrayna'nın Yeniden İmarı Konusunda İş birliği Mutabakat Zaptı'nı imzalamasının ardından 2024'ün Ocak ayında da İstanbul'da 'Yeniden İnşa Görev Gücü Uygulama Esasları Belgesi'ni imzaladı. Bu kapsamda, mart ayında Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında bir heyet, Ukrayna'ya giderek, Türk müteahhitlik şirketleri tarafından üstlenilmesi öngörülen altyapı ve üstyapı projelerini görüşecek. Yaklaşık 3 ayda bir yapılacak toplantılarda projeler karşılıklı istişare içerisinde ele alınacak.

FAW PROJESİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

Öte yandan Irak'ın kalkınma hamlesinde de birçok ülke faaliyet gösterecekken, Türk inşaat firmalarının en büyük payı alması bekleniyor. 18-19 Kasım 2024 tarihlerinde, Bolat ve müteahhitlik şirketlerinin gerçekleştirdiği Bağdat ve Basra ziyaretleri, aralık ayında düzenlenen Türkiye–Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi toplantısıyla iş birliği somut adımlara dönüştürüldü. Özellikle Basra'daki Faw Limanı'nı Türkiye ve Avrupa'ya bağlayan Kalkınma Yolu Projesi ve ülkenin su altyapısının yenilenmesi gibi projelerin büyük bir kısmının Türk müteahhitlik şirketleri tarafından üstlenileceği öngörülüyor.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

İç savaşın ardından özgürlüğüne kavuşan Suriye'de ise insani yardımdan ticarete uzanan geniş bir perspektifle yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türk inşaat şirketleri, alt ve üst yapı projelerinin koordinasyonu için gerekli tüm adımları atıldı.

137 ÜLKEDE 12.500 PROJE

137 farklı ülkede 535 milyar dolarlık 12 bin 500 inşaat projesini yürüten Türk inşaat sektörü, dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasından 43'ünü içerisinde barındırarak, Çin'den sonra en fazla şirketi bulunduran ikinci ülke olarak dikkatleri çekiyor.











