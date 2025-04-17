Arap ülkelerinin bakanları Kuveyt'te toplandı

Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Stratejik Diyaloğu Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı, Kuveyt'te düzenlendi. Orta Asya ve Körfez Arap ülkeleri dışişleri bakanları ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıya Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Türkmenistan ve Tacikistan Dışişleri bakan yardımcıları, Körfez Arap ülkeleri dışişleri bakanları ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi katıldı.