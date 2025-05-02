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Arjantin'in güneyinde 7.4 ve 7.1'lik iki büyük depremle sarsıldı: Yetlikiler tsunami tehlikesi için halkı tahliye ediyor

Arjantin'in güneyinde 7.4 ve 7.1'lik iki büyük depremle sarsıldı: Yetlikiler tsunami tehlikesi için halkı tahliye ediyor

16:412/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 7.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 7.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 7.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.


Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin'in Rio Grande kenti ile komşu ülke Şili'de de hissedildi.


Arjantin basınına göre, depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.


Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinin (SENAPRED) X hesabından yapılan açıklamada, tsunami tehdidi nedeniyle Antarktika ve Magallanes bölgelerinin sahil kentlerinde ihtiyati önlem olarak tahliye uyarısı verildiği belirtildi.


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