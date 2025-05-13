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Arnavutluk'taki genel seçim sonuçlandı

Arnavutluk'taki genel seçim sonuçlandı

13:1313/05/2025, Salı
AA
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Arnavutluk'taki genel seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Rama'nın partisi kazandı
Arnavutluk'taki genel seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Rama'nın partisi kazandı

Arnavutluk'ta 11 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Başbakan Edi Rama'nın lideri olduğu Sosyalist Parti (PS) kazandı.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından açıklanan sonuçlara göre, şimdiye kadar 5 bin 225 seçim merkezinden 4 bin 943'ünde sayım işlemleri tamamlandı.


Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Rama'nın lideri olduğu PS yüzde 52,08 ile seçimi kazanırken, eski Başbakan Sali Berisha'nın lideri olduğu ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) öncülüğündeki koalisyon oyların yüzde 34,50'sini aldı.


İmkan Partisi (Partia Mundesia) oyların yüzde 2,94'ünü, Sosyal Demokrat Parti (PSD) yüzde 3,47'sini, Ortak Hareket Partisi (Levizja Bashke) yüzde 1,38'ini, Avro-Atlantik Koalisyonu yüzde 1,34'ünü ve Arnavutluk Oluyor Girişimi (Nisma Shqiperia Behet) de yüzde 3,49'unu elde etti.


PS, 140 sandalyeli meclise, 82 milletvekili sokarken, PD'nin öncülüğündeki koalisyon 51, PSD 3, İmkan Partisi 2, Ortak Hareket Partisi ve Arnavutluk Oluyor Girişimi ise 1'er vekiliyle meclise girmeyi başardı.



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