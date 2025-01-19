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Ateşkesi oylarken bir aileyi ‘yok’ etti

Ateşkesi oylarken bir aileyi ‘yok’ etti

04:0019/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
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İsrail ordusu ateşkesin bugün yürürlüğe girmesinden saatler önce Han Yunus’ta Kudra ailesinin kaldığı çadırı bombaladı. Saldırıda ailenin 3’ü çocuk 5 ferdi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, kabine toplantısında ateşkes ve esir takası anlaşması onaylandığı sırada Gazze'nin güneyinde bir çadıra saldırı düzenleyerek 5 kişilik Filistinli aileyi öldürdü. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinli bir ailenin kaldığı çadırı hedef aldı. Saldırıda aralarında 3 çocuğun bulunduğu "Kudra" ailesinin 5 ferdi hayatını kaybetti. Gazze'de faaliyet gösteren sivil savunma örgütü ise çarşamba gününden beri işgal güçleri tarafından düzenlenen bombardımanlarda 30'u çocuk olmak üzere 123 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ölenlerin yüzde 90'ının Gazze kent merkezinden olduğuna dikkat çekilirken bu süreçte 264 Filistinlinin daha yaralandığı aktarıldı.



#İsrail
#Soykırım
#Filistin

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