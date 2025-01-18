Katil İsrail öldürmeye devam etti

İsrail ve Hamas arasında, ateşkesin ilan edildiği 15 Ocak perşembe gününden beri işgalci İsrail ordusu tarafından Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik düzenlenen saldırılarda 30'u çocuk, 32'si kadın, 116 Filistinli hayatını kaybetti, en az 264 kişi yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, hayatını kaybedenlerin 90'ının Gazze şehir merkezinden olduğu bilgisini paylaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 803’e, yaralı sayısının da 110 bin 453’e yükseldiği belirtilmişti.