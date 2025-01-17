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İsrail serbest bırakacağı 95 Filistinlinin ismini açıkladı

İsrail serbest bırakacağı 95 Filistinlinin ismini açıkladı

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:0617/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Esir takası sonrası serbest kalan Filistinliler (Foto: Arşiv)
Esir takası sonrası serbest kalan Filistinliler (Foto: Arşiv)

İsrail Adalet Bakanlığı, Hamas ile imzalanan ateşkes kapsamında serbest bırakılacak ilk Filistinli mahkumların isimlerini açıkladı. Çoğu kadın ve 18 yaşından küçük olan mahkumlardan 85'i, 7 Ekim'den sonra 'bıçak ve silah bulundurma' gibi gerekçelerle tutuklanmış.

Hamas ile İsrail, 19 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak ateşkeste anlaştı. Ateşkesin ilk adımı olarak İsrail, mahkum tuttuğu Filistinlileri serbest bırakacak.

İsrail Adalet Bakanlığı, serbest bırakılacak Filistinli mahkumların isimlerini internet sitesinden duyurdu.

85'i 7 Ekim'den sonra tutuklanmış

Çoğu kadın ve 18 yaşından küçük olan mahkumlardan sadece 10'u 7 Ekim'den önce tutuklanmış.

Sudan sebeplerle tutuklanmışlar

The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre; Filistinlilerin tutuklanma gerekçeleri ise "teröre(!) teşvik, bıçak ve silah bulundurma ve Hamas'la bağlantılı olmaları" olarak nitelendirildi.



#Hamas
#İsrail
#Esir takası

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