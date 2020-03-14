Dünya AVMlerde koronavirüs önlemi Açılış kapanış saatleri değişti
KORONAVİRÜS

AVM'lerde koronavirüs önlemi: Açılış kapanış saatleri değişti

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM’lerde saat 12.00 - 20.00 saatleri arasında geçerli olacak şekilde esnek çalışma saati uygulanması için tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
AVM'ler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor.
AVM'ler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor.

AYD'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen çalıştayda Koronavirüs (Kovid-19) salgınana ilişkin tavsiye edilen önlemlerin ele alındığı kaydedildi.

AYD Başkanı Altaş, dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu dönemin farkında olduklarını vurgulayarak, "Koronavirüsten korunma anlamında kamu otoritelerinin uyarıları ve aldığı önlemleri destekliyoruz. Tüm imkanlarımızı kamunun aldığı tedbirleri desteklemek ve AVM’lerin bu süreçte güvenli alanlar olma özelliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için seferber ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AVM’lerde kamu sağlığının her şeyin önünde tutulduğunu kaydeden Alaş, bu dönemde kazançları kaybetme korkusu ile değil; halk sağlığını gözeterek hareket edeceklerini ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına yanlarında olmaya, kamu otoriteriyle tam bir uyum içerisinde hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

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Altaş şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "AVM’lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM’lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz."

Tüm alışveriş merkezlerimizde dezenfektasyon çalışmalarından, çalışanlara maske tedariğine kadar geniş çaplı önlemler alındığını belirten Altaş, halkı bilgilendirici videoların AVM’lerdeki ekranlarda ve halka ulaşabilecek tüm mecralarda yer alacağını da vurguladı.

Öte yandan, AVM’lere girişlerin daha kontrollü olacağının altını çizen Altaş, "Okulların tatil edilmesi ile toplumda oluşan paniğin farkındayız. Biz de bu süre içerisinde geçerli olacak şekilde AVM’lerimizdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye ediyoruz.” dedi.

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