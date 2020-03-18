Avrupa ülkeleri yaşlıları ölüme terk ediyor: Türkiye evde bakıma kadar her türlü imkanı sağlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" ardından 21 maddelik "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adını verdiği tedbir paketini açıkladı.
Türkiye, yaşlılarla ilgili aldığı kararlarla fark yarattı
- Açıklanan pakette yaşlılar ile alakalı sağlanan imkanlar dikkat çekti. Avrupa ülkelerindeki yaşlılarla alakalı tedbir almak yerine ölüme terk etme yolu izlenirken Türkiye bu konuda da farkını ortaya koydu.
65 yaş üstüne maske ve kolonya dağıtımı yapılacak
Konuşmasında 65 yaş üstü yaşlılara koruma maskesi ve kolonya dağıtımı yapılacağını duyuran Erdoğan, 80 yaş üstü tek yaşayan yaşlılar için ise bir periyodik takip programı oluşturulduğunu belirtti.
Evde bakım
Pakette yer alan yaşlılarla ilgili maddelerde evde bakıma varana kadar her türlü imkanın sağlandığı görülüyor.
İlgili maddeler şöyle:
- -Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.
- -En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.
- -Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.