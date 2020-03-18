Dünya Avrupa ülkeleri yaşlıları ölüme terk ediyor Türkiye evde bakıma kadar her türlü imkanı sağlıyor
KORONAVİRÜS

Avrupa ülkeleri yaşlıları ölüme terk ediyor: Türkiye evde bakıma kadar her türlü imkanı sağlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" isimli ekonomi paketinde yaşlılarla ilgili maddeler dikkat çekti. Avrupa ülkelerinde yaşlılar ölüme terk edilirken, Türkiye ise açıklanan yeni paketle yaşlılara evde bakıma kadar çeşitli birçok imkan oluşturuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" ardından 21 maddelik "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adını verdiği tedbir paketini açıkladı.

Türkiye, yaşlılarla ilgili aldığı kararlarla fark yarattı

  • Açıklanan pakette yaşlılar ile alakalı sağlanan imkanlar dikkat çekti. Avrupa ülkelerindeki yaşlılarla alakalı tedbir almak yerine ölüme terk etme yolu izlenirken Türkiye bu konuda da farkını ortaya koydu.

65 yaş üstüne maske ve kolonya dağıtımı yapılacak

Konuşmasında 65 yaş üstü yaşlılara koruma maskesi ve kolonya dağıtımı yapılacağını duyuran Erdoğan, 80 yaş üstü tek yaşayan yaşlılar için ise bir periyodik takip programı oluşturulduğunu belirtti.

Evde bakım

Pakette yer alan yaşlılarla ilgili maddelerde evde bakıma varana kadar her türlü imkanın sağlandığı görülüyor.

İlgili maddeler şöyle:

  • -Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.
  • -En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.
  • -Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı'nı açıkladı: En düşük emekli maaşı 1500 lira oldu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı'nı açıkladı: En düşük emekli maaşı 1500 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı 100 milyar liralık kaynağı devreye soktu
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı 100 milyar liralık kaynağı devreye soktu
İtalya ölüyor!

İtalya ölüyor!

Koronavirüs tablosu gittikçe ağırlaşıyor.
Yüz milyarlık paket devrede

Yüz milyarlık
paket devrede

​Koronavirüse karşı ekonomiye doping.
Evlerinizden çıkmayın

Evlerinizden çıkmayın

Kritik toplantı sonrası flaş açıklamalar.
25 milyon kişi <br>işini kaybedebilir

25 milyon kişi
işini kaybedebilir

​Koronavirüs sadece sağlığı değil ekonomiyi de vuracak.
Rusya'nın <br>kabus günü

Rusya'nın
kabus günü

​50 doların altında zarar eden Moskova'ya tarihi düşüş şoku.
Okey oynarken yakalandılar

Okey oynarken yakalandılar

Yasak kararını delen kahvehaneyi polis bastı.

Koronalı günlerin<br>iki tekerlekli kahramanları

Koronalı günlerin
iki tekerlekli kahramanları

Evinde oturan vatandaşlardan sipariş yağıyor.
Putin dertli

Putin dertli

"​Petrol fiyatlarının daha yüksek olmasını isterdik."

'Önümüzdeki<br>bir kaç hafta...'

'Önümüzdeki
bir kaç hafta...'

Erdoğan'dan kritik toplantı öncesi çok önemli tespit
En büyük <br>tahliyeyi Türkiye yaptı

En büyük
tahliyeyi Türkiye yaptı

​Rusya 'Gelebilen gelsin', AB 'Başınızın çaresine bakın' derken...
Almanya'da<br>korkutan rapor

Almanya'da
korkutan rapor

'​Ülke 2-3 ay içerisinde virüse teslim olabilir'
Korona gündemine<br>18 Mart arası

Korona gündemine
18 Mart arası

İsimsiz kahramanlar 105 yıl önce bugün vatan için toprağa düştü.
İstanbul'da<br> her yerde aranıyor

İstanbul'da
her yerde aranıyor

​Teslim olan terörist PKK'lı eylemciyi deşifre etti.
Dünya<br> bunu da gördü

Dünya
bunu da gördü

​Tuvalet kağıtları polis korumasında
Gönülleri fethetti

Gönülleri fethetti

​Koronavirüs hastalarına bağışta bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.