Dünya Avrupalı ihracatçıların Brexit isyanı İngiltere ve AB arasındaki çatlak derinleşiyor
AVRUPA

Avrupalı ihracatçıların Brexit isyanı: İngiltere ve AB arasındaki çatlak derinleşiyor

AB ülkeleri ile Londra arasında Brexit sonrası oluşan uçurum derinleşiyor. Avrupalı ihracatçılar, İngilizlerin gümrükte evrak prosedürlerini yoğunlaştırmasından ötürü bezmiş durumda. Gümrük geçişinde kamyonların 10 saati aşkın bekletildiğinden yakınan şirketler, alternatif pazar arayışında. Manş Denizi’ndeki balıkçılık lisansı krizi, İngiliz vatandaşların Avrupa seyahatinde Fransa’dan transit geçişi ve göçmen meselesi, taraflar arasında krize neden olan konular arasında.

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Muhammed Vefa Yürekli Yeni Şafak
​Avrupalı ihracatçıların Brexit isyanı: İngiltere ve AB arasındaki çatlak derinleşiyor
Arşiv

Avrupa Birliği (AB) ile üyelikten ayrılan İngiltere arasında Brexit kaynaklı önemli konularda ihtilaflar devam ederken, Avrupalı ihracatçılar, Brexit sonrası oluşan yeni bürokrasiden şikayetçi. İngiltere ve Fransa arasında Manş denizindeki balıkçılık lisansı problemi, göçmen krizi ve İngiliz vatandaşların Avrupa seyahatinde Fransa’dan transit geçişi yasağı gibi problemler süregelirken, ihracatçılar sınır ötesi ticaretinin daha fazla zedeleneceğinden endişe duyuyor. The Guardian’ın İngiltere ile ticari hukuku bulunan Avrupalı şirketlerin görüşlerine dayandırdığı habere göre, Brexit Avrupa’da ticareti kabusa çevirdi.

EVRAK İŞLERİ BEZDİRDİ

  • İngiltere’ye yılda milyonlarca kilogramlık meyve ve sebze ihracatı gerçekleştiren bir şirket olan Unexport Başkanı Domingo Llamas, limon ve marul yüklü kamyonlarının evrak işlerinden ötürü 10 saati aşkın süre sınırda bekletildiğini belirtti. Belgeleri eksik olan şirketlerin araçlarının kuyrukta bekletildiğini söyleyen Llamas, evraklar tam olsa bile diğer araçların evrak işlemleri aksadığı takdirde benzer şekilde saatlerce bekletildiklerini aktardı. Evrak işlemlerinin AB ülkelerindeki birçok sürücüyü yıldırdığı kaydedilen haberde, bunun sonucunda sevkiyat masraflarının arttığı ve bu durumun tüketicilere daha yüksek fiyat olarak yansıdığı vurgulandı.

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BALIKÇILIK KRİZİ ÇÖZÜLEMEDİ

Manş Denizi’nde İngiltere ve Fransa arasında balıkçılık ve avlanma haklarıyla ilgili anlaşmazlık da hâlâ çözülebilmiş değil. Brexit sonrası AB ve İngiltere arasında 2021’deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildiyse de özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi ve gerekli lisansları alamadı. Geçtiğimiz günlerde Paris cephesi, krizin çözülememesi halinde “sert güç kullanacaklarını” ve “misilleme” yapacaklarını belirterek tehdit diline başvurmuştu.

UFUKTA YENİ GERİLİMLER

  • 2021’in Kasım ayında Manş Denizi’nde 31 kişinin hayatını kaybettiği göçmen faciası sonrası İngiltere ve Fransa arasında gerilim tavan yapmış, iki ülke arasında düzensiz göç krizi patlak vermişti. Taraflar faciadan dolayı birbirini suçlamış, İngiliz basını Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u “Brexit’in intikamını almaya çalışmakla” itham etmişti. Paris yönetimi ise İngiltere’yi, kaçakçılığa göz yummakla eleştirmişti. Öte yandan Fransa, İngiliz vatandaşlarının seyahat esnasında Fransız topraklarından kara yoluyla transit geçişi hakkını kaldıran kuralı Noel zamanında askıya almıştı. Uzmanlar, kuralın önümüzdeki günlerde uygulanacak olmasının, taraflar arasında olası yeni bir krizi tetikleyebileceğini düşünüyor.

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Avrupalı ihracatçıların Brexit isyanı: İngiltere ve AB arasındaki çatlak derinleşiyor

AB ülkeleri ile Londra arasında Brexit sonrası oluşan uçurum derinleşiyor. Avrupalı ihracatçılar, İngilizlerin gümrükte evrak prosedürlerini yoğunlaştırmasından ötürü bezmiş durumda. Gümrük geçişinde kamyonların 10 saati aşkın bekletildiğinden yakınan şirketler, alternatif pazar arayışında. Manş Denizi’ndeki balıkçılık lisansı krizi, İngiliz vatandaşların Avrupa seyahatinde Fransa’dan transit geçişi ve göçmen meselesi, taraflar arasında krize neden olan konular arasında.
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