Dünya Avustralya iki kente hizmetleri durduruyor
KORONAVİRÜS

Avustralya iki kente hizmetleri durduruyor

Avustralya'nın Sydney ve Melbourne kentlerinde 48 saat içinde koronavirüs vakalarının hızla artması nedeniyle temel olmayan hizmetleri durdurma kararı aldı.

Haber Merkezi DHA
Victoria'da 296, Queensland’da ise 259 vaka bulunuyor.
Victoria'da 296, Queensland’da ise 259 vaka bulunuyor.

Avustralya’nın başkenti Canberra ile birlikte, Sydney ve Melbourne'un eyalet hükümetleri tarafından yapılan açıklamanın ardından barları ve restoranları kapatması bekleniyor.


"KARANTİNA UYGULANMASI GEREKEBİLİR"

Başbakan Scott Morrison, yayılımı engellemek için karantina uygulanması gerekebileceğini söyledi. Ülkede, son günlerde vaka sayısı hızlı bir şekilde artarak 1315'e ulaştı.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ezan sesi yükseldi
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Almanya'da koronavirüs nedeniyle ezan sesi yükseldi
Almanya'nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi'nde koronavirüs nedeniyle ezan dışarıdan duyulacak şekilde okundu.
  • Avustralya eyaleti olan Yeni Güney Galler’ın (NSW) 533 vaka ile ülkede virüsten en çok etkilenen eyalet olduğu belirtildi. Victoria'da 296, Queensland’da ise 259 vaka bulunuyor.

Yeni kısıtlamalar birçok işletmeyi etkileyecek ancak; benzin istasyonları, eczaneler ve eve teslim hizmetleri çalışmaya devam edecek.

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