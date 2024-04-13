Avustralya'da alışveriş merkezindeki bıçaklı saldırı: 7 ölü

Ülke basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri Sydney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezine yerel saatle 16.00 civarında çok sayıda kişinin bıçaklandığı ihbarıyla acil durum ekiplerinin çağrıldığını belirtti.









Yeni Güney Galler (NSW) ambulans yetkilileri, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu bıçakla yaralanan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.





Emniyet yetkilisi Anthony Cooke, düzenlediği basın toplantısında, saldırı sonucunda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, hastaneye kaldırılan çok sayıda yaralı bulunduğunu aktardı.

Cooke, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.





İlk soruşturmanın, saldırganın tek başına hareket ettiğini gösterdiğini aktaran Cooke, saldırganın ölmesi nedeniyle herhangi bir tehdit bulunmadığını kaydetti.





Komiser Cooke, saldırganın yerel saatle 15.10 civarı girdiği alışveriş merkezinden kısa süreliğine çıktığını, 10 dakika sonra yeniden AVM'ye dönerek 9 kişiye saldırdığını anlattı.

Alışveriş merkezinde bulunan bir polisin saldırgana arkadan yaklaştığını ancak ateş etmeden önce saldırgan tarafından bıçakla yaralandığını aktaran Cooke, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.





Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X hesabından yaptığı açıklamada, federal polisin olaya dair kendisini bilgilendirdiğini belirterek saldırıdan etkilenenlerin ve yakınlarının acılarını içinde hissettiğini ifade etti.





Ölü sayısı yükseldi

Avusturalya'nın Sydney kentinde bulunan Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı saldırıda can kaybı artıyor. Yeni Güney Galler Emniyet Genel Müdürü Karen Webb, düzenlediği basın toplantısında saldırgan ile birlikte 7 kişinin öldüğünü, biri 9 aylık bebek olmak üzere 8 kişinin de tedavisinin hastanede devam ettiğini söyledi. Dokuz aylık bebeğin ameliyata alındığını ve tedavisinin sürdüğünü sözlerine ekleyen Webb, hayatını kaybedenler arasında 9 aylık bebeğin annesinin de olduğunu aktardı. Webb, hayatını kaybedenlerden 5'inin kadın olduğunu ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.





Saldırganın kimliği açıklandı

Karen Webb açıklamasında saldırganın 40 yaşlarında olduğunu bildirerek kimliğine dair açıklamada bulunmadı. Saldırganın poliste kaydı bulunduğunu aktaran Webb, “Saldırganın kim olduğunu öğrendik ve 40 yaşında bir erkek olduğunu biliyoruz. Ancak, resmi olarak kimliğinin tespit edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Saldırının terör bağlantısı olmadığını sözlerine ekleyen Webb, saldırının gerçekleştirildiği Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinin yarın kapalı olacağını bildirdi.





“Saldırının nedeni bilinmiyor”

Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, olaya ilişkin başkent Canberra'da basın toplantısı düzenledi. Albanese, saldırıyı “korkunç bir şiddet eylemi” olarak tanımlayarak saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Saldırıda ilk müdahalede bulunanları ve sağlık çalışanlarını öven Avusturalya Başbakanı Albanese, “Bugün Bondi Junction şok edici bir şiddet olayına sahne oldu ama aynı zamanda Avustralya halkının kahramanlığına da tanıklık etti. Bu aşamada saldırının nedeni bilinmiyor” dedi.











