Avustralya’da annesinin kucağında saksağan saldırısına uğrayan bebek öldü

Avustralya’nın Brisbane kentinde geçtiğimiz pazar günü trajik bir olay yaşandı. Brisbane’de bulunan Glindemann Park’a bebeğiyle gezmeye giden anne, bir saksağanın saldırısına uğradı. Simone adlı anne, kucağındaki bebekle birlikte saksağandan kaçmaya çalışırken takılıp yere düştü. Olayda Mia isimli 5 aylık bebek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trajik bir olay

Olay yerindeki sağlık görevlilerinden Tom Holland, bebeğin ailesine baş sağlığı dileyerek, "Ebeveynler ve parktakiler gerçekten harika bir iş çıkardı. Hızlı bir şekilde gelmemizi sağladılar ve bebeğin bir şansı olması için ellerinden geleni yaptılar. Sağlık görevlileri olarak bu, bizim için bile inanılmaz derecede nadir ve trajik bir olay. Çok dokunaklı bir sahneydi" dedi.

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Brisbane Belediye Başkanı Adrian Schrinner ise dün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yaşanan olayı "mutlak şok" olarak nitelendirerek, "Topluluk olarak bir araya gelelim ve Jacob ve Simone’un, Brisbane’in onlar için burada olduğunu bilmelerine izin verelim" dedi.

Cenaze masrafları ve ebeveynlere yardım için bağış kampanyası başlatıldı



Trajik olayın ardından yakınları, Mia’nın cenaze masraflarını karşılamak ve ebeveynlere yardım etmek için bağış kampanyası başlattı. Kampanya için basılan broşürlerde, "Bugün, Holland Park West, Glendemann Park’ta trajik bir olay meydana geldi. Güzel Mia daha 5 aylıkken küçük melek kanatlarını açarak, dünyayı terk etti. Jacob ve Simone’un (ebeveynler) yaşadığı işkence kelimelerle anlatılamaz” ifadeleri yer aldı.

2020’de bin 231 saksağan saldırısı bildirildi

Magpie Alert internet sitesi, 2020’de Queensland eyaletinde bin 231 saksağan saldırısı kaydedildiğini, Avustralya genelinde ise binlerce saldırı rapor edildiğini belirtti. Magpie Alert’in verilerine göre, saksağan saldırısına uğrayan her 10 kişiden 1’i yaralandı. Sidney’de 2019 yılında 76 yaşındaki bir adam, bir saksağandan kaçmaya çalışırken kafasına aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl da Perth kentinde bir çocuk, bebek arabasında otururken bir saksağanın saldırısına uğraması sonucu kör olma riskiyle karşılaştığı bildirilmişti.

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GAGALARI 40 SANTİMETREYİ BULUYOR



Avustralya’da korunan bir tür olan saksağanın, öldürülmesi veya yavruları ile yumurtalarının yuvalarından çıkarılması yasa dışı kabul ediliyor. Saksağanların, Brisbane’de özellikle Temmuz-Aralık ayları arasındaki üreme mevsimi boyunca yuvalarını agresif bir şekilde korudukları bilinirken, bu durum gagası 40 santimetreye ulaşan saksağanlara Avustralya’da korkutucu bir şöhret kazandırdı.

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FOTOĞRAF 28 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik Anadolu adı verilen operasyonda ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Ele geçirilen tarihi eser ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler müdürlük binasında kurulan stantta sergilenmeye başladı. Sergilenen eserler arasında figürünler, cam eserler, pişmiş toprak eserler, kandiller, aralarında altın ve gümüşten de yapılmış olan Bizans, Roma ve antik Yunan dönemine ait sikkeler, yüzükler, metal eserler, ok uçları, 18 ve 19'un yüzyıla ait ateşli silah ve bıçaklar ile kaçakçılıkta kullanılan metal dedektörler yer alıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatmış, 108 adrese düzenlenen operasyonda aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 93 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı. Operasyonda kaçak kazı ile çıkartıldığı tespit edilen 9 bin 276 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 13 dedektör, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 425 fişek ile 190 sterlin, 60 frank, 50 bin avro ve 70 bin 500 dolar ele geçirilmişti. 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi Servet değerinde: Tarihi operasyonla ele geçirildi, göz kamaştırıyor Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler Adana'da sergilendi. BiP'te paylaş

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