Dünya Avustralyada annesinin kucağında saksağan saldırısına uğrayan bebek öldü
OKYANUSYA

Avustralya’da annesinin kucağında saksağan saldırısına uğrayan bebek öldü

Avustralya’da bir parkta annesinin kucağındayken saksağan saldırısı sonucu ağır yaralanan 5 aylık bebek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Avustralya’da annesinin kucağında saksağan saldırısına uğrayan bebek öldü
Saksağan

Avustralya’nın Brisbane kentinde geçtiğimiz pazar günü trajik bir olay yaşandı. Brisbane’de bulunan Glindemann Park’a bebeğiyle gezmeye giden anne, bir saksağanın saldırısına uğradı. Simone adlı anne, kucağındaki bebekle birlikte saksağandan kaçmaya çalışırken takılıp yere düştü. Olayda Mia isimli 5 aylık bebek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trajik bir olay


Olay yerindeki sağlık görevlilerinden Tom Holland, bebeğin ailesine baş sağlığı dileyerek, "Ebeveynler ve parktakiler gerçekten harika bir iş çıkardı. Hızlı bir şekilde gelmemizi sağladılar ve bebeğin bir şansı olması için ellerinden geleni yaptılar. Sağlık görevlileri olarak bu, bizim için bile inanılmaz derecede nadir ve trajik bir olay. Çok dokunaklı bir sahneydi" dedi.

  • Brisbane Belediye Başkanı Adrian Schrinner ise dün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yaşanan olayı "mutlak şok" olarak nitelendirerek, "Topluluk olarak bir araya gelelim ve Jacob ve Simone’un, Brisbane’in onlar için burada olduğunu bilmelerine izin verelim" dedi.

Cenaze masrafları ve ebeveynlere yardım için bağış kampanyası başlatıldı


Trajik olayın ardından yakınları, Mia’nın cenaze masraflarını karşılamak ve ebeveynlere yardım etmek için bağış kampanyası başlattı. Kampanya için basılan broşürlerde, "Bugün, Holland Park West, Glendemann Park’ta trajik bir olay meydana geldi. Güzel Mia daha 5 aylıkken küçük melek kanatlarını açarak, dünyayı terk etti. Jacob ve Simone’un (ebeveynler) yaşadığı işkence kelimelerle anlatılamaz” ifadeleri yer aldı.

2020’de bin 231 saksağan saldırısı bildirildi

Magpie Alert internet sitesi, 2020’de Queensland eyaletinde bin 231 saksağan saldırısı kaydedildiğini, Avustralya genelinde ise binlerce saldırı rapor edildiğini belirtti. Magpie Alert’in verilerine göre, saksağan saldırısına uğrayan her 10 kişiden 1’i yaralandı. Sidney’de 2019 yılında 76 yaşındaki bir adam, bir saksağandan kaçmaya çalışırken kafasına aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl da Perth kentinde bir çocuk, bebek arabasında otururken bir saksağanın saldırısına uğraması sonucu kör olma riskiyle karşılaştığı bildirilmişti.

GAGALARI 40 SANTİMETREYİ BULUYOR


Avustralya’da korunan bir tür olan saksağanın, öldürülmesi veya yavruları ile yumurtalarının yuvalarından çıkarılması yasa dışı kabul ediliyor. Saksağanların, Brisbane’de özellikle Temmuz-Aralık ayları arasındaki üreme mevsimi boyunca yuvalarını agresif bir şekilde korudukları bilinirken, bu durum gagası 40 santimetreye ulaşan saksağanlara Avustralya’da korkutucu bir şöhret kazandırdı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik Anadolu adı verilen operasyonda ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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Ele geçirilen tarihi eser ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler müdürlük binasında kurulan stantta sergilenmeye başladı.
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Sergilenen eserler arasında figürünler, cam eserler, pişmiş toprak eserler, kandiller, aralarında altın ve gümüşten de yapılmış olan Bizans, Roma ve antik Yunan dönemine ait sikkeler, yüzükler, metal eserler, ok uçları, 18 ve 19'un yüzyıla ait ateşli silah ve bıçaklar ile kaçakçılıkta kullanılan metal dedektörler yer alıyor.
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatmış, 108 adrese düzenlenen operasyonda aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 93 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı.
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'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
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'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Title
'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
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'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler Adana'da sergilendi
Servet değerinde: Tarihi operasyonla ele geçirildi, göz kamaştırıyor
Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler ve kaçakçılıkta kullanılan malzemeler Adana'da sergilendi.

Rize-Artvin Havalimanı’nda uçuş kulesi göründü: 'Çay bardağı' görünümlü kule şekillenme başladı
FOTOĞRAF 10
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Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan ve Ordu-Giresun Havalimanı’ndan sonra deniz dolgusuna yapılan 2. havalimanı olma özelliği taşıyan Rize-Artvin Havalimanı projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 100 milyon tonluk dolgunun gerçekleşeceği projede 96 milyon tonluk dolgu tamamlanırken, pist, terminal binaları ve çay bardağı şeklinde olacak olan kule de şekillenmeye başladı.
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Üç bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan Rize-Artvin Havalimanı’nda 400 kamyon her gün dolgu malzemesi taşırken, aynı zamanda 2 adet alt kısmı dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet de gemi 24 saat aralıksız çalışıyor.
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Yapılacak olan 100 milyon tonluk dolgunun 96 milyon ile yüzde 96’sının tamamlandığını dile getiren AK Parti Milletvekili Muhammed Avcı “Havalimanı Rize’nin en önemli hayal projelerinden bir tanesiydi. Allah’a şükürler olsun artık sona yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün itibariyle aldığımız veriler kapsamında şunu ifade edebiliriz yaklaşık 100 milyon tonluk bir dolgu inşaatından bahsediyoruz. Şuanda 96 milyon tonu gerçekleşmiş durumda. Bu da dolgunun yüzde 96’sının bitmiş olduğunu bize gösteriyor.
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Bütün altyapı inşaatını ele aldığımız zamanda yüzde 92 seviyesindeyiz.
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Bunun içerisinde apronun betonlanması, aynı şekilde pistin asfaltlanması gibi süreçlerde dâhil olmak üzere tüm altyapı inşaatının yüzde 92’sini geride bırakmış bulunmaktayız. İnşallah 29 Ekim’den önce altyapı inşaatını tamamlamış bulunacağız.
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Diğer taraftan bir kavşak bağlantısı yapıyoruz. O da bizim için son derece önemli. Karayollarımız orada bir çalışma yürütüyor. Kavşak bağlantısını da inşallah en kısa zamanda tamamlayacağız. Yarıdan fazlası artık tamamlanmış durumda” dedi.
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Terminal binası çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini kaydeden Avcı havalimanının yıl sonunda faaliyete geçirileceğinin altını çizdi. Avcı “Terminal binası içinde çalışmalar hızı bir şekilde devam ediyor. Yüzde 37 seviyesindeyiz ama çok hızlı bir şekilde inşaatı tamamlayacağız. 29 Ekim’den önce pisti ve altyapıyı tamamlamış olacağız. Yılsonuna doğru da havalimanı bütün haliyle faaliyete geçmeye hazır olmuş olacak.
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Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Hakikaten bundan 15-20 yıl önce bu meseleleri konuştuğumuzda Rizeliler için hayal niteliğinde projelerdi bunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde bu projelerin tamamını hayata geçirdik. İnşallah yılsonu itibariyle vatandaşlarımız Rize-Artvin havalimanını kullanmaya başlayacaklar” ifadelerini kullandı.
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Kule çay bardağı, havalimanı nizamiye girişi çay yaprağı şeklinde olacak Havalimanında yer alacak yapıların özel olarak tamamlandığını, Rize’nin motiflerinin havalimanının içerisinde yer alması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Avcı “Özel olarak tasarladık. İşin bir hikâyesi var. Özellikle Rize’ye mahsus çizgiler barındırmasını istiyoruz.
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Yani çay yaprağı motifinden Rize mimarisine kadar bütün Rize motifleri ve sembolleri havalimanımıza işlenmiş durumda. Ona da özellikle gayret gösterdik. Gelen misafirlerimizde Rize’nin sıcaklığını havalimanına iner inmez hissetsin diye böyle düşündük. Bunu da mimariye yansıtmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.
Rize-Artvin Havalimanı’nda uçuş kulesi göründü: 'Çay bardağı' görünümlü kule şekillenme başladı
Rize-Artvin Havalimanı inşaatının dolgu çalışmalarının yüzde 96'sı, alt yapı çalışmalarının ise yüzde 92'si tamamlanırken, havalimanında yer alacak yapılar kendisini göstermeye başladı.


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