Dünya Avustralyada koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 8e çıktı
KORONAVİRÜS

Avustralya’da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 8’e çıktı

Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümlerde artışlar devam ediyor. Avustralya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle limanda virüs bulaşan kadın yolcu kurtarılamadı. Ülkede bu gelişmeyle birlikte ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı.
Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı.

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

  • Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Sağlık Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Sydney Limanı'ndaki Ruby Princess adlı yolcu gemisinde virüs bulaşan kadın yolcu hayatını kaybetti. Geçen hafta limana demirleyen ve 133 yolcusunda Kovid-19 tespit edilen gemiden hastaneye nakledildikten sonra hayatını kaybeden kadın yolcunun 70 yaşında olduğu açıklandı.
Yaşanan son can kaybıyla birlikte Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8’e çıktı. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 1895 olarak kaydedildi.

Avustralya, Kovid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla, Avustralya vatandaşları, oturma izni olanlar ve onların aile fertleri haricindeki kişilere sınırları kapattı.

  • Ülke içinde de seyahat kısıtlamları uygulanan Avustralya'da bugünden itibaren, süpermarketler, benzin istasyonları, bankalar, eczaneler ve diğer temel hizmetlerin verildiği yerlerin haricindeki iş yerleri kapatıldı.

Sosyal mesafe, karantina ve yeni uygulamaya giren kurallara uyamayanlara hapis ve 11 bin dolardan 20 bin dolara kadar para cezası verilebilecek.

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