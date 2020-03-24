Avustralya’da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 8’e çıktı

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Ceza infaz paketinde detaylar belli oldu: Koşullu salıverilmede oran yüzde 50'ye indiriliyor

AK Parti'den ceza infaz düzenlemesine ilişkin Meclis’e sunulan taslak metnine göre; koşullu salıverilme oranı yüzde 67’den yüzde 50’ye indirilecek. 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan yeni doğum yapmış kadın hükümlülere, cezalarını evlerinde geçirmeleri sağlanacak. Düzenlemeyle ayrıca, denetimli serbestlik, evde hapis gibi bazı uygulamalarda da değişiklik yapılacak.