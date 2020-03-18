Avustralya'da süpermarketler yalnızca yaşlı müşteriler için kapılarını açtı

Yaşlı saati uygulaması bir kaç ülkede devam ediyor.

Avustralya'da bir süpermarket zinciri, sabahın erken saatlerinde kapılarını sadece yaşlı ve engelliler için açtı.

Normal açılış saatinden bir saat önce kapılarını açan süpermarkette yalnızca yaşlılar ve engelliler olmak üzere en fazla risk altındaki kişilere alışveriş yapma izni verildi.

Avustralya'da ve başka yerlerde tuvalet kağıdı gibi ürünler için panik satın alma sahnelerinin ardından, ülkenin en büyük süpermarket zinciri Woolworths, yalnızca engelli veya 60 yaşın üzerindeki kişilerin girmesine izin vermek için haftada bir saat ayırmaya karar verdi.

Uygulamanın faydalı olduğunu düşünen yaşlı müşterilerin genel talebi ise eve teslimat imkanına sahip olmak.

Avustralya sadece yaşlılara yönelik alışveriş yapmayı deneyen tek ülke değil. İngiltere, Fransa ve İrlanda gibi ülkelerdeki bazı süpermarketler tarafından benzer girişimler başlatılmıştı.

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