Dünya Avustralyada süpermarketler yalnızca yaşlı müşteriler için kapılarını açtı
KORONAVİRÜS

Avustralya'da süpermarketler yalnızca yaşlı müşteriler için kapılarını açtı

Korona virüs paniği dünya genelinde insanları ihtiyaç malzemelerini stoklamaya yöneltti. Avustralya’da bulunan bir market ise büyük risk grubu oluşturan hasta ve yaşlı müşterilerine farklı bir imkan sundu. Her gün açtığı saatten bir saat önce market kapılarını yalnızca yaşı ve engelli müşterileri için açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşlı saati uygulaması bir kaç ülkede devam ediyor.
Yaşlı saati uygulaması bir kaç ülkede devam ediyor.

Avustralya'da bir süpermarket zinciri, sabahın erken saatlerinde kapılarını sadece yaşlı ve engelliler için açtı.

Normal açılış saatinden bir saat önce kapılarını açan süpermarkette yalnızca yaşlılar ve engelliler olmak üzere en fazla risk altındaki kişilere alışveriş yapma izni verildi.

Avustralya'da ve başka yerlerde tuvalet kağıdı gibi ürünler için panik satın alma sahnelerinin ardından, ülkenin en büyük süpermarket zinciri Woolworths, yalnızca engelli veya 60 yaşın üzerindeki kişilerin girmesine izin vermek için haftada bir saat ayırmaya karar verdi.

Uygulamanın faydalı olduğunu düşünen yaşlı müşterilerin genel talebi ise eve teslimat imkanına sahip olmak.

Avustralya sadece yaşlılara yönelik alışveriş yapmayı deneyen tek ülke değil. İngiltere, Fransa ve İrlanda gibi ülkelerdeki bazı süpermarketler tarafından benzer girişimler başlatılmıştı.

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