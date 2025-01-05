Avusturya'da koalisyon krizi: Başbakan Nehammer istifa edecek

Avusturya'da devam eden koalisyon görüşmelerinden çözüm adına bir sonuç çıkmadı ve yeni bir krize evrildi. Görüşmelerin başarısızlıkla sona erdiğini belirten Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, önümüzdeki günlerde hem başbakanlık hem de parti başkanlığından istifa edeceğini açıkladı.
Başbakan, veraset vergisine karşı çıkıyor
ÖVP olarak koalisyon görüşmelerini sonlandırdıklarını bildiren Nehammer, Halk Partisi olarak görüşmeleri sürdürmeyeceklerini belirtip SPÖ içinde yapıcı olamayan grupların partide gücü elde ettiklerini ileri sürerek partisinin ekonomi, refah ve verimlilik karşıtı hiçbir programın altına imza atmayacağını söyledi.
Nehammer, partisinin verimlilik, aile ve güvenlik konularını öne çıkartan bir seçim kampanyası yürüttüğünü ve başından itibaren veraset vergisine karşı çıktığını anlattı.
SPÖ ile yapılan görüşmede başarı elde edilmediğini kaydeden Nehammer, siyasi yaklaşım olarak merkezi güçlendirmeyi ve aşırıcı, bölücü yapılara karşı bir tutum sergilediğini savundu.
Nehammer'den istifa kararı
Nehammer, "Görüşmelerin akamete uğramasından ötürü şunları yapacağım; Başbakan ve Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden ilerleyen günlerde istifa edeceğim. Düzenli bir geçişin sağlanmasına olanak sunacağım." dedi.
SPÖ'den merkez sağa suçlama
Eski Başbakan Kurz spekülasyonları
Nehammer'in istifa edeceğini duyurması sonrasında ülke basınında, yolsuzluk soruşturması nedeniyle siyasi kariyerini sonlandıran eski Başbakan Sebastian Kurz'un yeniden partinin başına geçebileceği yorumları yer aldı.
Ülkede 25 Ekim 2024'te başlayan koalisyon görüşmelerinden dün liberal NEOS Partisi çekilme kararı almış, ÖVP ve SPÖ müzakerelerin süreceğini duyurmuştu.