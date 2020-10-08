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Dünya Harekatta 2 aşama
ASYA

Azerbaycan Ermenistan çatışmasında son durum: ​Harekatta ikinci aşamaya geçildi

Harekatta 2. aşama

Dağlık Karabağ’ı kurtarma harekatında 2. aşama başladı. 10 günde 1 kent, 1 kasaba ve 26 köyü işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, SU-25 savaş uçaklarını ilk kez devreye soktu. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un ‘büyük yıkıcı güce sahip silahlarla düşmanın askeri ve stratejik altyapısının tahrip edileceği’ açıklamasından sonra Hankendi’de bir çok askeri nokta imha edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Su-25
Su-25

Azerbaycan, Ermenistan’a karşı 2. dalga operasyonu başlattı. Cephe hattında 10 günde 1 kent, 1 kasaba ve 26 köyü işgalden kurtaran, stratejik mevzilere yerleşen Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusunun alt yapısını çökertmek izin 2. dalga operasyonu başlattı.

TALİMAT BAKANDAN

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, büyük yıkıcı güce sahip silahlar kullanılarak ‘düşmanın askeri ve stratejik altyapısına’ yönelik saldırılar planlanmasını emretti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakan (Hasanov) Azerbaycan Ordusuna, cephanelikte mevcut olan büyük yıkıcı güce sahip silahları kullanarak düşman topraklarındaki askeri ve stratejik altyapıya saldırmaya yönelik eylemler planlamasını emretti” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı askeri araçları görüntüledi
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı askeri araçları görüntüledi
Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı çok sayıda askeri aracın görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ' Ermeni askerleri savaş mevzilerinden ayrıldı. Savaş alanında çok sayıda terk edilmiş askeri araç ve ekipman bulundu' ifadelerini kullandı.


SU-25’LER HAVALANDI

Bu talimatın ardından Azerbaycan Su-25 savaş uçakları kapsamlı bir operasyon için ilk kez Ermenistan mevkilerini vurdu. Hankendi’de birçok askeri nokta imha edildi. Topçu bombardımanı sonucunda 5. Dağ Tüfeği Alayı savunma alanındaki komuta gözlem noktası imha edildi. Çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü. Ermenistan’ın 1.Motorlu Tüfek Alayı da dağılma noktasına geldi. Yiyecek yetersizliğinden dolayı Ermeni askerlerin mevzilerinden kaçtığı belirlendi.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şaybey köyünden görüntüler paylaşıldı
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Ermenistan işgalinden kurtarılan Şaybey köyünden görüntüler paylaşıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şaybey köyünün görüntülerini paylaştı.


İŞTE DARBE BİLANÇOSU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugüne kadar süren operasyonlarda 250 tane tank ve zırhlı araç, 270’e kadar top bataryası, roketatar ve havan; 60 hava savunma sistemi, 11 karargah, 8 mühimmat deposu, 150 askeri araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sistemi ihmal edildiğini açıkladı.

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