Harekatta 2. aşama

Azerbaycan, Ermenistan’a karşı 2. dalga operasyonu başlattı. Cephe hattında 10 günde 1 kent, 1 kasaba ve 26 köyü işgalden kurtaran, stratejik mevzilere yerleşen Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusunun alt yapısını çökertmek izin 2. dalga operasyonu başlattı.
TALİMAT BAKANDAN
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, büyük yıkıcı güce sahip silahlar kullanılarak ‘düşmanın askeri ve stratejik altyapısına’ yönelik saldırılar planlanmasını emretti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakan (Hasanov) Azerbaycan Ordusuna, cephanelikte mevcut olan büyük yıkıcı güce sahip silahları kullanarak düşman topraklarındaki askeri ve stratejik altyapıya saldırmaya yönelik eylemler planlamasını emretti” ifadelerine yer verildi.
SU-25’LER HAVALANDI
Bu talimatın ardından Azerbaycan Su-25 savaş uçakları kapsamlı bir operasyon için ilk kez Ermenistan mevkilerini vurdu. Hankendi’de birçok askeri nokta imha edildi. Topçu bombardımanı sonucunda 5. Dağ Tüfeği Alayı savunma alanındaki komuta gözlem noktası imha edildi. Çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü. Ermenistan’ın 1.Motorlu Tüfek Alayı da dağılma noktasına geldi. Yiyecek yetersizliğinden dolayı Ermeni askerlerin mevzilerinden kaçtığı belirlendi.
İŞTE DARBE BİLANÇOSU
Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugüne kadar süren operasyonlarda 250 tane tank ve zırhlı araç, 270’e kadar top bataryası, roketatar ve havan; 60 hava savunma sistemi, 11 karargah, 8 mühimmat deposu, 150 askeri araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sistemi ihmal edildiğini açıkladı.