Azerbaycan’dan Rus Sputnik’e baskın

Azerbaycan'da, Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü ofisine operasyon düzenlendi.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sputnik'in Bakü ofisinin, akreditasyonu askıya alınmasına rağmen yasa dışı finansman temelinde faaliyet göstermeyi sürdürdüğünün belirlendiği ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin, soruşturma kapsamında Sputnik'in Bakü ofisinde arama yaptığı ve bazı çalışanların gözaltına alındığı belirtildi. Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürüldü. Azerbaycan hükümeti, Şubat 2025’te Sputnik'in Bakü ofisinin faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, gazetecilere ulaşamadığını belirterek “derin endişe” duyduklarını açıkladı.
RUSYA 2 AZERBAYCAN VATANDAŞINI ÖLDÜRMÜŞTÜ
Kararın, Azerbaycan devlet medyasının yurt dışındaki faaliyetleri ile yabancı basın mensuplarının Azerbaycan'daki çalışmaları arasında karşılıklılık ilkesini sağlamak amacıyla alındığı bildirilmiş ve bu kapsamda, Bakü'de görev yapan Sputnik muhabirlerinin sayısının, Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) Rusya'daki muhabir sayısıyla eşitlenmesi öngörülmüştü. Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış, 9 kişi gözaltına alınmıştı. Azerbaycan ise Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerinin iptal edildiğini duyurmuştu.