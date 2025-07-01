Azerbaycan’dan Rus Sputnik’e baskın

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sputnik'in Bakü ofisinin, akreditasyonu askıya alınmasına rağmen yasa dışı finansman temelinde faaliyet göstermeyi sürdürdüğünün belirlendiği ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin, soruşturma kapsamında Sputnik'in Bakü ofisinde arama yaptığı ve bazı çalışanların gözaltına alındığı belirtildi. Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürüldü. Azerbaycan hükümeti, Şubat 2025’te Sputnik'in Bakü ofisinin faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, gazetecilere ulaşamadığını belirterek “derin endişe” duyduklarını açıkladı.