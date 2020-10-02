​BAE’den 150 uçak dolusu silah

Abu Dabi yönetimi, Ocak ve Nisan aylarında Hafter terör örgütüne çoğu Rus kargo uçaklarıyla gerçekleşen 150 uçuşla, Mısır üzerinden silah ve teçhizat gönderdi.

Ortadoğu’nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Libya’da Birleşmiş Milletler’in (BM) uygulamaya koyduğu ambargoyu hiçe sayan faaliyetleri tespit edildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin edindiği BM gizli raporuna göre çoğu Rus kargo uçaklarıyla olmak üzere, Libya’daki terör örgütü lideri Hafter’e destek amacıyla, 2020 yılının Ocak-Nisan aylarında BAE tarafından kargosunda mühimmat ve askeri teçhizat bulunan 150 uçuş gerçekleştirildi. 2019’un sonunda artmaya başlayan BAE’nin Hafter’e desteği, terör örgütü liderinin başkent Trablus’u hedef alan saldırılarını desteklemek amacıyla Ocak-Nisan aylarında zirve yaptı.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed (ortada) Mısır’ın darbeci lideri Sisi (sağda) ile birlikte Hafter’e (solda) suç ortaklığı yapıyor.

AMBARGOYA RAĞMEN DESTEK

BM raporuna göre 2020’nin ilk aylarında Hafter’in sahada zemin kaybetmesi üzerine Abu Dabi’nin terör örgütü liderine desteğine çoğalttığı dikkat çekildi. Ocak-Nisan ayları içerisinde BAE’den Hafter kontrolündeki bölgelere 150 askeri uçuş gerçekleştirildi. Raporda BAE’nin tedarik ettiği silahların Hafter için hayati nitelikte olduğu ve Libya’nın doğusunu ele geçirmesinde rol oynadığı belirtildi.

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MISIR ASKERİ ÜSSÜ KULLANILDI

Elde edilen uçuş kayıtları ve uydu görüntüleri vasıtasıyla, BAE çıkışlı kargo uçaklarının çoğunlukla Mısır’ın Libya sınırına yakın Sidi Barrani hava üssüne indiğinin tespi edildiği raporda, buradan kara yolu ya da hava yoluyla askeri malzeme ve mühimmatın Libya’nın doğusundaki Hafter güçlerine ulaştırıldığı da belirlendi.

DENİZ YOLUNU DA KULLANDI

BAE’nin sadece ha yoluyla değil denizden de Hafter güçlerine yardım ettiği belirtildi. Buna göre Abu Dabi yönetimi, gemilerle askeri amaçlı olmak üzere Hafter’e jet yakıtı sağladı. Hafter’in sağlanan bu yakıtla kaldırdığı jetlerle Trablus’taki sivil yerleşimleri hedef aldığı biliniyor.

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SAHADA KAYBEDİNCE TRAFİK DURDU