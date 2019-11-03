Dünya Bağdadi ABDnin buluşuydu
ASYA

Bağdadi ABD’nin buluşuydu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin nokta operasyonla öldürdüğünü iddia ettiği DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’yle ilgili “ABD’nin bir buluşuydu” dedi. Bağdadi’ye operasyon konusunda şüpheleri olduğunu söyleyen Lavrov, “Bu konuda daha fazla bilgi istiyoruz. ABD’nin söylediklerinin çoğu halen teyit edilmedi” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, DEAŞ'ın öldürüldüğü iddia edilen eski lideri Ebubekir el-Bağdadi'yle ilgili "ABD'nin bir buluşuydu" yorumunu yaptı. Rus 'Rossiya 24' kanalına konuşan Lavrov, Bağdadi'nin İdlib'de 'öldürüldüğü' operasyon konusundaki şüphelerini dile getirdi. "Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu. Savunma Bakanlığımız Bağdadi hakkında bir açıklama yaptı. Bu konuda daha fazla bilgi istiyoruz. Ordumuz ilave bulgular üzerinde çalışıyor ve ABD'nin (Bağdadi'nin ölümüyle ilgili) söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor" diyen Lavrov, şu ifadeleri kullandı: "DEAŞ, Irak'taki yasadışı işgal, Irak devletinin çökmesi ve ABD’lilerin hapisteki aşırılıkçıları serbest bırakmasının ardından yükseldi. Dolayısıyla Amerikalılar, doğumunu sağladıkları birini ortadan kaldırmış oldular, eğer gerçekten yaptılarsa..."

Ne olmuştu?

  • ABD Başkanı Trump, Bağdadi'nin, Suriye'nin İdlib kentinde bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

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