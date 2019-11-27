Barış Pınarı sonuna kadar devam edecek

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kasım ayı olağan toplantısı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. Barış Pınarı Harekatı’nın ardından yapılan ilk MGK olma özelliğini taşıyan toplantı 4 saat 10 dakika sürdü. Harekatın amacına ulaşana kadar süreceğinin vurgulandığı toplantıda Rusya ve ABD’ye de mutabakat uyarısı yapıldı. Tel Rıfat ve Münbiç bölgeleri dâhil başlatılan teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlamasının beklendiği ifade edildi. Toplantı sonrası bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu hususlara yer verildi:

ABD VE RUSYA’YA MUTABAKAT UYARISI

Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınarak, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında Kurul’a bilgi sunulmuş; başarıyla icra edilmekte olan harekât ve operasyonlar detaylı şekilde görüşülmüştür. Güney sınırlarımız boyunca ortaya çıkan ve millî güvenliğimizi doğrudan tehdit eden terörü kaynağında yok etmek ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile Adana Mutabakatı ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde icra edilen Barış Pınarı Harekâtı her veçhesiyle değerlendirilmiştir.

SİVİLLER İÇİN TEDBİR ALINDI

Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekâtın, amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır. Suriye’de güvenli bölgenin tesisi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Münbiç bölgeleri dâhil başlattıkları teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlamasının beklendiği ifade edilmiştir.

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Uluslararası toplum; Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde dinî ve etnik hiçbir ayırıma uğramaksızın evlerine ve topraklarına dönerek en kısa sürede huzur ve refaha kavuşmalarını amaçlayan Türkiye’yi desteklemeye davet edilmiştir. Terörle mücadelede hiçbir yük ve sorumluluktan kaçmayan Türkiye’nin, DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi ilkeli ve kararlı şekilde yürüttüğü, her türlü iş birliğine hazır olduğu bir kez daha beyan edilmiştir.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınmış; gerçekleştirilen dış temaslar hakkında Kurul’a bilgi sunulmuştur. 1915 olayları hakkında tarihî ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış; hakikatleri gün yüzüne çıkarmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir.