Başbakan Scholz'un eşi Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanlığı görevinden istifa etti

Terör örgütü PKK/YPG sempatizanları, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde skandal bir eyleme imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef alan sempatizanlar eylemde Öcalan'a özgürlük istedi. Gösteriye video mesajla bağlanan teröristbaşı Cemil Bayık skandal ifadelere imza atarak "Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir" dedi. Yedili koalisyona destek veren Cemil Bayık, "Bizim ittifakımız AKP-MHP faşizminin sonunu getirmelidir" ifadelerini kullandı.