|
Reklam
Reklam
Dünya

Başbakan Scholz'un eşi Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanlığı görevinden istifa etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un eşi Britta Ernst'in, Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanlığı görevinden istifa ettiği bildirildi. Ernst'in istifa sebebine ilişkin açıklama yapılmazken ülke basınında Ernst'in son dönemde eyalet hükümetinde yer alan koalisyon partileri tarafından da eleştirildiği aktarıldı.

14:51 . 17/04/2023 Pazartesi
AA
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve eşi Britta Ernst

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve eşi Britta Ernst

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un eşi Britta Ernst'in, Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanlığı görevinden istifa ettiği bildirildi.


Brandenburg Eyalet Hükümeti Sözcü Yardımcısı Eva Jobs, yaptığı yazılı açıklamada, Ernst'in istifasını Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke'ye sunduğunu, Woidke'nin de Ernst'in istifasını kabul ettiğini belirtti.


Jobs, Ernst'in yerine Bakanlık Müsteşarı Steffen Freiberg’in getirileceği bilgisini paylaştı.


Ernst'in istifa sebebine ilişkin açıklama yapılmazken ülke basınında Ernst'in son dönemde eyalet hükümetinde yer alan koalisyon partileri tarafından da eleştirildiği aktarıldı.


Başbakan Scholz ile 1998'de evlenen Ernst, 2017’den beri Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanlığı görevini yürütüyordu. Ernst 1997-2011 Hamburg Eyaleti Meclisi Milletvekilliği, 2014-2017 yıllarında Schleswig Holstein Eyaleti Eğitim Bakanlığı yapmıştı.


Ernst, eşi Olaf Scholz Aralık 2021'de başbakan olduktan sonra görevinden ayrılmamıştı.

#Almanya
#Britta Ernst
#Olaf Scholz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.