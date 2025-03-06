Berlin'de yeni grev dalgası: Sağlık çalışanları eylemde

Ülkenin en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısının ardından işverenleri daha iyi ücrete ve çalışma koşullarına zorlamak için BVG şirketinde çalışanlar, gece yarısından itibaren greve gitti.

Sendikanın talepleri arasında tüm kamu çalışanları için aylık en az 350 Euro maaş artışı, toplamda %10.5 zam, üç ek izin günü ve vardiya çalışanları için daha fazla ek ödeme bulunuyor.