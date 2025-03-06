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Berlin'de yeni grev dalgası: Sağlık çalışanları eylemde

Berlin'de yeni grev dalgası: Sağlık çalışanları eylemde

16:056/03/2025, Perşembe
AA
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Ver.di, tüm kamu çalışanları için aylık en az 350 Euro maaş artışı istiyor.
Ver.di, tüm kamu çalışanları için aylık en az 350 Euro maaş artışı istiyor.

Berlin'de sağlık çalışanları, Ver.di sendikasının çağrısı üzerine bir araya gelerek, hastanelerdeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve daha adil ücret talepleriyle gösteri düzenledi.

Ülkenin en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) çağrısının ardından işverenleri daha iyi ücrete ve çalışma koşullarına zorlamak için BVG şirketinde çalışanlar, gece yarısından itibaren greve gitti.


Sendikanın talepleri arasında tüm kamu çalışanları için aylık en az 350 Euro maaş artışı, toplamda %10.5 zam, üç ek izin günü ve vardiya çalışanları için daha fazla ek ödeme bulunuyor.

Sağlık çalışanları, artan iş yükü, personel eksikliği ve yüksek enflasyon nedeniyle çalışma koşullarının giderek kötüleştiğini vurguluyor.



#Berlin
#sağlık
#grev

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