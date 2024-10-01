ABD'de grev dalgası: Doğu ve güney limanlarında çalışan 45 bin işçi eylem başlattı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ülkenin Doğu ve Körfez Kıyısı limanlarında çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden Uluslararası Liman İşçileri Sendikası üyeleri ücret artışı, otomasyon ve iş güvenliği konularında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı.





Yaklaşık 36 limanı etkileyen grev nedeniyle gıda, araç, ağır makine, inşaat malzemeleri, mobilya, giysi ve oyuncak ithalatı için kullanılan ana geçitlerden bazıları kapandı.





1977'den bu yana sendika tarafından düzenlenen ilk grev kapsamında işçiler, işverenlerle tekrar masaya oturmak için altı yıl içinde yüzde 77 oranında ücret artışı talep ediyor.





Öte yandan, Joe Biden yönetimi yetkililerinin, anlaşmazlığı çözmeleri için baskı yaptığı işverenler bu oranı yüzde 50'de tutuyor.





Bütün Doğu Yakası limanları greve hazırlanacak

Dünyanın dört bir yanından ABD’ye gönderilen kargonun yarısından fazlası bu limanlardan geçiyor.





Öte yandan bu yıl denizcilik sektöründe çalkantıların arttığı bir döneme girildi. Nakliye fiyatları bu yıl sadece Panama Kanalı’ndaki kuraklık koşulları nedeniyle değil, aynı zamanda konteyner gemilerini Süveyş Kanalı’ndan uzaklaştıran Kızıldeniz’de devam eden kriz nedeniyle de yükseldi.





Görüşmeler, 36 limanda yaklaşık 85.000 çalışanı temsil eden sendikası ile terminal işletmecileri ve küresel nakliye şirketleri de dahil olmak üzere işverenleri temsil eden ABD Denizcilik İttifakı arasında tıkanmış durumda.





ABD’nin en işlek 10 limanından 6’sının da aralarında bulunduğu tesislerde çalışan yaklaşık 45.000 liman işçisini kapsayan mevcut sözleşmenin süresi 30 Eylül’de sona erdi.







