Dünya Berlinin Müslüman gençleri
KORONAVİRÜS

Berlin’in Müslüman gençleri

Almanya’nın başkenti Berlin’deki İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Medine Camii Derneğinde görev yapan gençler, bağışıklık sistemi zayıf olan veya 60 yaş üstü yaşlıların market alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerin alışverişlerini evine götürdüğü 62 yaşındaki Turan Özcan, evden dışarıya çıkmaya çekindiğini belirterek “Gençlere telefon ettik. İhtiyaçlarımızı alıp getirdiler. Allah razı olsun. Kendimizi korumaya çalışıyoruz” dedi.
Gençlerin alışverişlerini evine götürdüğü 62 yaşındaki Turan Özcan, evden dışarıya çıkmaya çekindiğini belirterek “Gençlere telefon ettik. İhtiyaçlarımızı alıp getirdiler. Allah razı olsun. Kendimizi korumaya çalışıyoruz” dedi.

Alman yaşlılar, Medine Camii’nden e-posta veya telefonla gıda ve ilaç gibi ihtiyaçları için yardım talep ediyor. Siparişleri alan gençler de alışverişleri yapıp evlere ulaştırıyor.

* Rusya, Nijerya ve Tunus’ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

* Gelen yeni veriler, genç yetişkinlerin Kovid-19 salgınında sanıldığı kadar dayanıklı olmadığını ortaya koydu. İtalya’da 28 bin vakanın neredeyse dörtte birini, 19-50 yaş grubundakiler oluşturuyor. Bu gruptakilerin yüzde 4’ü yoğun bakım tedavisi görüyor. Ancak genç yetişkinlerde ölenlerin sayısı oldukça az.

* İngiltere’nin başkenti Londra’da salgınla mücadele kapsamında metro hatlarının kısmen kapatılmasına (40 istasyon) karar verildi. Metroların yanısıra, otobüs, tren ve tramvay hatlarında da seferler azaltılacak.

* İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, Kovid-19 bulaşıp da hasta olmadan atlatanların bunu öğrenebileceği antikor testi üzerinde çalışıyor. Başbakan Boris Johnson, “Test, oyunun kurallarını değiştirecek. Büyük bir ihtimal bir daha yakalanmayacağınızı bilerek güvenli ve emin şekilde işinize geri dönebileceksiniz” dedi.

* NATO koronavirüs sebebiyle bütün tatbikatların iptal edildiğini duyurdu.

* 26-27 Mart’ta AB üyesi 27 ülkenin liderini bir araya getirecek Liderler Zirvesi ertelendi.

* Avrupa Parlamentosu Kovid-19’a özel tedbirleri onaylamak için 26 Mart’ta Brüksel’de olağanüstü toplanacak.

* Almanya’da Yeşiller Partili siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

* Monaco Prensi II. Albert’in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

* Ukrayna Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının yaygınlaşarak ikinci evreye girdiğini duyurdu.

* Yurtdışında mahsur kalan 100 binden fazla Avrupalı ülkelerine geri dönmeyi bekliyor.

* Brezilya, 7 ülke ve bir bölgeye kara sınırlarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

* Kolombiya’da, kendi vatandaşları dahil ülkeye tüm girişler 1 ay süreyle durduruldu.

* Tayland, yabancı ziyaretçilerden sağlık raporu ve 100 bin dolarlık sağlık sigortası isteyecek.

* Kovid-19’dan ölenlerin sayısı Irak’ta 14’e, Cezayir’de 9’a, Mısır’da 7’ye çıktı.

* Kuveyt’te eğitime verilen ara 4 ay daha uzatıldı.

* Bulgaristan’dan Türkiye’ye geçmek için bekleyen TIR’ların oluşturduğu kuyruk 30 kilometreye ulaştı.

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