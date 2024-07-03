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Dünya

Biden adaylıktan çekilecek mi? Beyaz Saray'dan Time dergisini üzecek yanıt

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerindeki rakibi Donald Trump ile katıldığı canlı yayında, etkisiz kaldığı gerekçesiyle hedef tahtasına kondu. Ülkenin önde gelen dergilerinden Time'ın dahi kapağına taşıyıp 'kapıyı gösterdiği' Biden hakkında Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceğine ilişkin sorulara "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

22:21 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:21 - 3/07/2024 Çarşamba
AA
ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef alan Time dergisi kapağı.
ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef alan Time dergisi kapağı.

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı. Time dergisi de Biden'ı kapağına taşıyıp adaylıktan çekilmesi için baskı yapmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

Biden adaylıktan çekilecek mi? Beyaz Saray'dan Time dergisini üzecek yanıt

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Biden'ın münazara günü soğuk algınlığı geçirdiğini, bu nedenle sesinin kısık olduğunu ve seyahatleri nedeniyle jet-lagin de etkisi bulunduğunu dile getiren Jean-Pierre, Başkan'ın canlı yayın tartışmasıyla ilgili
"İyi bir gece geçirmedi."
değerlendirmesini yaptı.
Jean-Pierre, Biden'ın başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceğine ilişkin sorulara "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

"2 haftalık jet-lag olur mu?"

Muhabirlerin, Biden'in canlı yayın tartışmasından neredeyse 2 hafta önce İtalya'dan döndüğünü, neden hala jet-lag olduğunu sorması üzerine Jean-Pierre, Biden'ın çok yoğun bir temposu olduğunu tekrarlayarak, yaş fark etmeksizin seyahat ve yoğunluğun insanlar üzerinde etkisi olabileceğini söyledi.

Jean-Pierre, bunların bir "bahane" olmadığını belirterek,
"Biz çok iyi bir münazara gerçekleşmediğinin farkındayız. Bunu açıklamak istedik."
dedi.


#Joe Biden
#ABD
#Time Dergisi
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