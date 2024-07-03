Biden adaylıktan çekilecek mi? Beyaz Saray'dan Time dergisini üzecek yanıt

Kasım seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump arasındaki ilk canlı karşılaşma Perşembe akşamı “ CNN ”de gerçekleşti. Absürt bir sahne güldürüsünü andıran karşılaşmanın kaybedeni Biden oldu. “CNN”in sıcağı sıcağına yaptığı ankete göre izleyicilerin yüzde 67’si münazarayı Trump’ın, yüzde 33’ü ise Biden’ın kazandığına inanıyor. Bu puanlamanın Başkan adaylarının politika görüşlerinden daha çok fiziksel, duyusal ve bilişsel performanslarıyla ilgili olduğunu söylemek gerek.