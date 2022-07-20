Dünya Bidendan iklim değişikliği ile ilgili acil durum uyarısı Varoluşsal bir tehdit
AMERİKA

Biden'dan iklim değişikliği ile ilgili 'acil durum' uyarısı: Varoluşsal bir tehdit

ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin ABD ve tüm dünya için "varoluşsal bir tehdit" olduğunu belirterek, bu konuda Kongrenin adım atmadığını, bu nedenle de kendisinin yeni adımlar atacağını söyledi. Biden "İklim değişikliği bir acil durumdur. Bu sözlerimi resmiyete dökmek için ilerleyen günlerde adımlar atacağım" dedi.

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Haber Merkezi AA
Bidendan iklim değişikliği ile ilgili acil durum uyarısı: Varoluşsal bir tehdit
ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Bide Massachusetts eyaletindeki bir rüzgar enerjisi tesisinde iklim değişikliğine ilişkin yol haritasını açıkladı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana iklim değişikliği konusuna eğildiğini dile getiren Biden, olağanüstü hava koşullarının geçen yıl ABD'de 145 milyar dolar hasara yol açtığını vurguladı.

Biden, "Olağanüstü hava koşulları halihazırda ABD'deki askeri alanlarımıza zarar verdi. Ekonomimiz risk altında. Harekete geçmeliyiz. Ağır hava koşulları tedarik zincirini kırıyor, müşteriler ve işletmeler için gecikmelere ve mal yokluğuna yol açıyor. İklim değişikliği tam anlamıyla ülkemiz ve tüm dünya için tam anlamıyla varoluşsal bir tehdittir." dedi.

"Acil durum" mesajı

Kongredeki Cumhuriyetçilerin kendisinin iklim planını hiçbir şekilde desteklemediğinden yakınan Biden, "Kongre yapması gerekeni yapıp iklim değişikliği konusunda adım atmıyor. İklim değişikliği bir acil durum ve ben konuya bu gözle bakacağım. Ben adım atacağım." ifadesini kullandı.

Biden, şu anda 100 milyon ABD'linin aşırı sıcakların tehdidi altında olduğuna işaret ederek, gelecek haftalarda iklim değişikliği konusunda bir dizi kararname imzalayacağını belirtti.

Bir süredir iklim değişikliği konusunda "acil durum" ilan edip etmeyeceği tartışılan Biden, "İklim değişikliği bir acil durumdur. Bu sözlerimi resmiyete dökmek için ilerleyen günlerde adımlar atacağım." dedi.

Biden, ülkenin güneydoğu kıyılarında ve Meksika körfezinde kıyı rüzgar türbinlerinin kurulmasına teşvik eden planını da konuşmasında duyurdu.

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