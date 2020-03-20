Dünya Bilim kurulu açıkladı Restoranlarda 1 metre şartı
KORONAVİRÜS

Bilim kurulu açıkladı: Restoranlarda 1 metre şartı

Türkiye’yi etkisi altına alan Koronavirüs’le mücadele kapsamında restoranlarda masaların arasındaki mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde düzenleme yapılacak. Odalar ve kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve en az 1 saat havalandırılacak. Temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterli olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bilim Kurulu restoranlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkelerini belirledi. Buna göre, masaların arasındaki mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak.

TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERİN

Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak. Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterli olacak. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya klor tablet kullanılacak. Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak. Bilim Kurulu'ndan, mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt olmadığı belirtildi.

AÇIK BÜFEYİ UNUTUN

Restoran çalışanlarının, el temizliğine dikkat etmesi gerektiği, ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılması gerektiğine işaret edildi. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanma şartı bulunmadığı, normal sabunun yeterli olduğu ifade edilen kararda, restoranlarda açık büfe uygulamasının el teması olan riskli bir uygulama olduğunun unutulmaması gerektiği, gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Dezenfektanlı karşılama

Fotoğraf: Arşiv

Türk Eczacıları Birliği'nin, kişilerin aralarına bir metre mesafe koymalarının çok önemli olduğunu bildirmesi üzerine, eczane çalışanları da önlemlerini sürdürüyor. Eczacılar, ilaç almaya gelenleri kapıda ellerine dezenfektan sıkarak karşılıyor. Eczacılar, hastalarla arasında en az bir metre mesafe olmasına özen gösteriyor.

Maskeli hizmet

Fotoğraf: Arşiv
  • İstanbul’da yapılan uyarıları dikkate alan fırın ve pastane çalışanları, maskeyle eldiven takarak müşterilerle aralarına 1 metre mesafe koyuyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca çok sayıda işletme kent genelinde açılmazken, fırın ve pastane gibi iş yerleri de sadece paket olarak satışlarına devam etti. Dükkanlarına el dezenfektanı koyan işletmeler, müşterilerini önce bu alana yönlendirirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için maske ve eldiven kullanarak hizmet vermeye başladı.

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