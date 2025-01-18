Blinken’a protestolu veda: İsrail seni de deden gibi satın mı aldı?

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü başkanlık koltuğunu devralmasıyla birlikte görevinden ayrılacak olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, giderayak protestolarla karşılaşmaya devam ediyor. Blinken’in dün gerçekleştirdiği görevdeki son basın toplantısına da gazetecilerin Gazze protestosu damga vurdu. Blinken’ı İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma destek vermekle eleştiren 2 gazetecinin salondan zorla çıkarıldığı anlar ise kameralara yansıdı. Blinken’ın Gazze konusundaki açıklamalarını yarıda keserek “Gazze’de 300 gazetecinin ABD bombalarının hedefi olduğunu” hatırlatan ABD’li Yahudi gazeteci Max Blumenthal, “Gazze’de yaşanan bu soykırımın gerçekleşmesine nasıl göz yumdunuz? Mirasınızın soykırım olması nasıl bir his?” sorularını yönetti. Blinken’e yönelik “Neden kurala dayalı bir düzeni Siyonizm'e olan bağlılığınız için feda ettiniz?” ifadelerini kullanan Blumenthal, "Mayısta anlaşmaya varılmıştı ancak siz yine de bombalamaya devam ettiniz. Çağımızın soykırımına nasıl izin verdiniz?" sorularıyla Blinken'i topa tuttu.

Blumenthal ayrıca, Blinken'ı İsrail'in 'paralı adamı' olmakla da itham ederek, "Kayınpederin ve deden İsrail lobisindendi. Yoksa İsrail seni de mi satın aldı?" cümlelerini sarf etti. görevliler tarafından salondan çıkarıldı. Basın toplantısında yer alan bir başka ABD’li gazeteci Sam Husseini ise Biden yönetiminin Gazze politikasını “soykırıma destek” olarak nitelendirerek, “Uluslararası toplum sizi soykırım ve ayrımcılıkla suçladı. Neden Lahey’de yargılanmıyorsunuz?” diye sordu. Güvenlik görevlileri tarafından zorla salondan çıkarılan Husseini, “İsrail’in nükleer silahlarıyla ilgili soruları neden cevaplamıyorsunuz? Uluslararası Adalet Divanı’nın kararlarını neden engellediniz? Gazze’de yaşananlar için neden sorumluluk almıyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Biden ve hükümetinin basın özgürlüğünden bahsederken gerçekleri soran gazetecilere baskı uyguladığını söyleyen Husseini, canının acıdığını söylemesine rağmen güvenlik görevlilerinin müdahalesinden kurtulamadı. Blinken’ın ise gazetecilerin protestoları karşısında sessiz kaldığı görüldü. Blinken, geçtiğimiz çarşamba gecesi Gazze'de ateşkes anlaşmasına ulaşıldığını ilan ettiği basın toplantısında da kadın bir gazeteci tarafından protesto edilmiş, "Savaş suçlusu bakan" diye bağıran gazeteci toplantıdan zorla çıkarılmıştı.