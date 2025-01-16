Blinken'dan Gazze itirafı: Hamas askeri olarak yenilemez

Blinken, Hamas ile İsrail arasında süren ateşkes görüşmelerine ilişkin Atlantik Konseyi’nde konuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaş stratejisini eleştiren Blinken, “Netanyahu ve ekibi, Gazz’de Filistin Yönetimi gibi yönetim kurulmasına karşı çıktı. Hamas bağlı savaşçılardan temizlenen bölgeler, yine Hamas tarafından defalarca kez dolduruldu” dedi. Netanyahu’nun savaş sonrası plan yapmadığını belirten Blinken, “Uzun zamandır İsrail hükümetine Hamas'ın yalnızca askeri bir harekatla yenilemeyeceğini, çatışma sonrası için plan olmadığı takdirde Hamas’ın güçlerini tazeleyeceğini anlatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’li Bakanı, İsrail'in Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesini 'kabul etmesi gerektiğini' belirtti. İsrail’in "Bağımsız bir Filistin devleti kurmaya yönelik zamana bağlı, şartlara dayalı bir yolu benimsemesi gerektiğini" vurgulayan Blinken, "İsrailliler Gazze'yi de facto olarak ilhâk edebileceklerine ilişkin efsanelerini bir kenara bırakmalı ve Filistin'de reforma uğramış Filistin Ulusal Yönetimi'ni kabul etmeli" sözlerini kullandı. İsrailin Gazze'den tamamen çekilmesini, Hamas'ın tekrar kontrolü ele geçirmesini önlemeyi ve Gazze'nin yönetimi, güvenliği ve yeniden inşası için bir plan oluşturmayı sağlayacak detaylı bir çatışma sonrası plan geliştirmek için ortaklarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diyen Blinken, "Değerlendirmelerimize göre, Hamas kaybettiği kadar yeni militan topladı. Bu, sürekli bir isyan ve bitmeyen bir savaş reçetesidir" sözlerini sarf etti. İsrail’in, Hamas'ın Gazze, Lübnan ve İran'daki liderliğini ortadan kaldırdığını belirten Blinken, ancak grubun Gazze Şeridi'nde bir güç olmaya devam ettiğini kaydetti. Blinken, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve ekibinin bu planı uygulayıp uygulamayacağı konusunda açıklama yapmadı.