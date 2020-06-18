BM: 2019'da dünya nüfusunun yüzde 1'i yerinden edildi, rekor yine Türkiye'de

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünyada geçen yıl zorla yerlerinden edilenlerin sayısının rekor seviyede artarak 79,5 milyona ulaştığını, bunun dünya nüfusunun yüzde 1'ini oluşturduğunu ve dünyada en fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin birinci sıradaki yerini koruduğunu bildirdi.

BMMYK tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde yayımlanan Küresel Eğilimler Raporu'nda, savaş, çatışma ve zulüm nedeniyle geçen yıl dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının "görülmemiş" seviyeye ulaştığına dikkat çekildi.

Rapora göre, 2019'da evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 9 milyon kişi arttı. Böylelikle, dünya genelinde mülteci konumuna düşen ve sığınma arayan kişilerin sayısı rekor kırarak 79,5 milyona ulaştı.

2010 yılında dünyada zorla yerinden edilenlerin sayısının 41 milyon olduğu anımsatılan raporda, aradan geçen 10 yılda bu sayının neredeyse iki katına çıktığına işaret edildi.

Suriye, Venezuela, Afganistan, Güney Sudan ve Myanmar (Arakanlı Müslümanlar) dünyanın en fazla mülteci üreten 5 ülkesi konumunda bulunuyor.

OYNAT 00:29 Yunan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen 32 sığınmacı kurtarıldı Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 32 sığınmacı kurtarıldı. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Kongo, 7 Suriye, 2 Somali, 1 Orta Afrika ve 1 Irak uyruklu 32 sığınmacıyı kurtardı. Battaniye ve gıda verilen sığınmacılar, İl Göç İdaresine teslim edildi. BiP'te paylaş

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Rekor yine Türkiye'de

Rapora göre, Türkiye yüzde 92'si Suriyeli olmak üzere toplam 3,9 milyon yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaparak, bu alanda dünya sıralamasındaki birinciliğini 2019'da da sürdürdü.

Kolombiya, yaklaşık 1,8 milyon yerinden edilmiş Venezuelalıyı ağırlayarak Türkiye'nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

Almanya ise yüzde 42'si Suriyeli mülteci ve sığınmacılar olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon kişiyle üçüncü sırada yer alırken, bu ülkeyi Pakistan (1,4 milyon kişi) ve Uganda (1,4 milyon kişi) takip etti.

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BMMYK raporunda, 1990'lı yıllarda ortalama 1,5 milyon mültecinin evine dönebildiği hatırlatılarak, son 10 yılda ise bu rakamın 385 bin civarına düştüğüne dikkati çekildi. Günümüzde dünya genelinde yerinen edilenlen insanlara yönelik çözüm bulunamadığının altı çizildi.

OYNAT 01:00 Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor. Gazdan etkilenenler arasında en dikkat çekicisi ise sığınmacı bir çocuktu. Mehmetçikle oyunlar oynarken muhabirlerin görüntülediği, Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi. BiP'te paylaş

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Her 10 mülteciden 8'i gelişmekte olan ülkelere sığınıyor

Rapor, dünyada yerinden edilmiş insanların yüzde 80'inin akut gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeden etkilenen ülkelerde veya bölgelerde olduğunu gösteriyor. Bu ülkelerin çoğunun iklim ve diğer afet riskleriyle de karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, dünya mültecilerinin yüzde 77'sini Afganistan gibi 50'nci yılına giren uzun dönemli krizler oluşturuyor. Her 10 mülteciden 8'i ise gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor.

BMMYK Küresel Eğilimler Raporu'nda, dünya genelinde yerinden edilmiş kişilere BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) korumasındaki 5,6 milyon Filistinli mültecinin de dahil olduğu belirtildi.

FOTOĞRAF 6 Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında 4- 5 Haziran tarihlerinde bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kadırga Burnu ve Babakale açıklarına giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içinde 100 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içindeki toplam 100 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.







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Rakamlar büyük bir endişe kaynağı

Rapora ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "BMMYK daha önce daha yüksek bir rakam görmedi. Bu (79,5 milyon yerinden edilmiş kişi), istatistikler sistematik olarak toplandığından bu yana en yüksek rakam ve elbette büyük bir endişe kaynağı" dedi.

Geçen yıl kaydedilen rakamların dünya nüfusunun yüzde 1'ini oluşturduğuna işaret eden Grandi, "Bu çok önemli yüzdeye daha önce hiç ulaşmadık" diye konuştu.

Grandi, geçen yıl üçüncü ülkelere yaklaşık 107 bin mültecinin yerleştiğini belirterek, "Bu maalesef azalan bir rakam. Bildiğiniz gibi ABD'ye yeniden yerleştirme önemli ölçüde azaldı. Bugün en büyük yeniden yerleşim ülkesi Kanada” dedi.

BMMYK'ye göre, geçen yıl Kanada 31 bin 100, ABD 27 bin 500 ve Avustralya ise 18 bin 200 mülteciyi kabul etti.

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