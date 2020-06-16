Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Almanyadan mültecilere yönelik kritik adım Geri gönderilecekler
AVRUPA

Almanya'dan mültecilere yönelik kritik adım: Geri gönderilecekler

Almanya koronavirüs salgını sebebiyle sınırların kapatılmasından dolayı askıya aldığı sığınmacıların geri gönderilme uygulamasına yeniden hayata geçiriyor. Sığınmacılar, Dublin Anlaşması’na göre ilk ayak bastıkları Avrupa Birliği ülkesine geri gönderilecek.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Almanya, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Mart ayında ara verdiği sığınmacıların geri gönderilmesi uygulamasına aşamalı olarak yeniden başlayacağını duyurdu. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Alman İçişleri Bakanlığı sınır dışı uygulamasının sınırların yeniden açılmasıyla birlikte başlayacağını doğrulattı.

  • Avrupa Birliği ülkelerine iltica hukukunu düzenleyen Dublin Anlaşması'na göre, sığınmacılar ilk ayak bastıkları Avrupa Birliği ülkesinde mülteci başvurusunda bulunabiliyor. Yani eğer Almanya, başvuruyu incelerken söz konusu kişinin daha önce başka bir Avrupa Birliği ülkesine ayak bastığını tespit ederse, Dublin kuralları uyarınca başvuruda bulunan kişiyi o Avrupa ülkesine geri gönderebiliyor. Dublin Anlaşması'na Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sına Norveç, İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein da kısmen dahil ediliyor.

Refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'ya gönderildi
OYNAT 00:00
Refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'ya gönderildi
Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması kapsamında, Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan korumaya muhtaç Afganistan, Suriye ve Eritre uyruklurefakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'ya getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 47 refakatsiz mülteci çocuğun, uçakla Atina'dan Aşağı Saksonya eyaletinin Hannover kentine getirildiği belirtildi. Çocuklar, Aşağı Saksonya eyaletinde iki hafta karantinada tutulduktan sonra eyaletlere dağıtılacak. Çoğunluğu 14 yaşından küçük çocukların, karantina sürecini Osnabrück bölgesinde geçireceği ve burada tıbbi ve psikolojik destek alacaklar. AB Komisyonu martta, Yunanistan'dan, çoğu refakatsizlerden oluşacak şekilde 1600 mülteci çocuğun üye ülkelere dağıtılması için girişim başlatmıştı.

DUBLİN ANLAŞMASINA YENİDEN DÖNÜŞ

Ancak Berlin yönetimi, 23 Mart'tan bu yana askıya alınan Dublin Anlaşması'na dönüşü aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Buna göre söz konusu sığınmacı önce Almanya'nın sınır komşularına kara yoluyla götürülecek, oradan da uçakla ilgili Dublin ülkesine gönderilecek.

  • Bu uçuşlarda da "charter" uçaklar kullanılacak. Bu önlemin koronavirüsün kıtada yayılmasını engellemek amacıyla alındığı belirtildi. Ancak geri gönderilecek kişi COVID-19 belirtileri gösteriyorsa ya da hasta olduğu tespit edilirse tedavisi sona erinceye kadar Almanya'da kalabilecek. Sığınmacıların Almanya’dan çıkışı aşamalı olarak gerçekleşecek. Sığınmacılar öncelikle kara yoluyla Almanya’nın sınır komşularına götürelecek ve oradan da ilk ayak bastıkları Avrupa ülkesine hava yoluyla gönderilecek.

Almanya lisans vermediği mülteci doktorları göreve çağırdı
DÜNYA
Almanya lisans vermediği mülteci doktorları göreve çağırdı

Almanya Yunanistan'daki 'küçük ve refakatsiz' çocukları kabul edecek
DÜNYA
Almanya Yunanistan'daki 'küçük ve refakatsiz' çocukları kabul edecek
Abone Ol Google News
Cumhurbaşkanı duyurmuştu

Cumhurbaşkanı duyurmuştu

İşte A'dan Z'ye tamamlayıcı emeklilik sisteminin detayları.
Çökmesi mi bekleniyor?

Çökmesi mi bekleniyor?

Binlerce aracın geçtiği Unkapanı Köprüsü her taraftan dökülüyor.
NATO, Rusyanın Libya ve Suriyede artan faaliyetlerinden endişeli: Durum çok tehlikeli

Suud "utanç listesinden" çıkarıldı

Suud "utanç listesinden" çıkarıldı

​BM, çocukları katleden Suudi Arabistan'ı görmezden geldi.
Final için <br>karar verildi

Final için
karar verildi

Bu sezon Lizbon'da, 2021'de ise İstanbul'da.
Çağımızın problemi: Tıklanma hastalığı

Çağımızın problemi: Tıklanma hastalığı

​Ana-babalarından korkmuyorlar takipçi kaybetmekten korktukları kadar.

​Vaka sayıları yeniden artışa geçmişken adliye kuyruğu...

Koronaya karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında önemli gelişme.

Haftanın 11'i

Haftanın 11'i

Süper Lig'in 27. haftasında Karadeniz fırtınası esti.
Hoşgörünüze <br> ne mi oldu?

Hoşgörünüze
ne mi oldu?

​Irkçı gazetenin sorusu infial oluşturdu.

Fahiş fiyatlar sonrası ikinci elde dikkat çeken çağrı.

​Bana göre yüksek katlı bina dönemi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kapandı
Konutta en riskli il

Konutta en riskli il

​Yüzde 35'e yakını 16 yaş ve üzerinde bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.