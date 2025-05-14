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BM açıkladı: Yaklaşık 1,9 milyon Suriyeli ülkesine geri döndü

BM açıkladı: Yaklaşık 1,9 milyon Suriyeli ülkesine geri döndü

18:1214/05/2025, Wednesday
AA
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IOM Genel Direktörü Amy Pope, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti.
IOM Genel Direktörü Amy Pope, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri de hızlandı. Son durumu paylaşan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bahsi geçen tarihten bu yana yaklaşık 1,9 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suriye'de 8 Aralık 2024'te
Beşşar Esed
rejiminin devrilmesiyle başlayan ülke içinde ve dışındaki Suriyelilerin geri dönüşlerinde sayının yaklaşık 1,9 milyona ulaştığını bildirdi.

IOM, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yeni rapor yayımladı.

"Uluslararası desteğe ihtiyaç duyuluyor"

Raporda, ekonomik fırsatlar ve temel hizmetlerin eksikliğinin, Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri için en büyük zorluğu oluşturduğu aktarılarak, "Suriye'nin toparlanmasına yardımcı olmak için uluslararası desteğe kritik olarak ihtiyaç duyuluyor." ifadesi yer aldı.

Suriye'de birçok kişinin elektrik, temiz su ve sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişemediğine vurgu yapılan raporda, resmi belgeler konusundaki eksikliklerin de geri dönenlerin temel hizmetlere erişmesini veya konut ile arazi talebini engellediği bildirildi.

Yaklaşık 1,9 milyon Suriyeli geri döndü

Raporda, ülke içinde veya dışında mülteci olarak yaşayan 1,87 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin geri döndüğü belirtildi.

Suriye'de tarımsal faaliyetlerin ve yerel pazarların toparlanması için çaba gösterildiğine dikkat çekilerek, geçim kaynaklarının yetersiz olduğu ve barınakların yeniden inşasının yavaş ilerlediği kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen
IOM Genel Direktörü Amy Pope
, Suriyelilerin dirençli ve yenilikçi olduğunu belirtti.

"Geri dönüşler ülkenin geleceği için kritik öneme sahip"

Pope, "Suriyelilerin toplumlarını ve hayatlarını yeniden inşa etmek için önemli yardıma ihtiyaçları var. Suriyelilerin istikrar ve ilerleme yolunda olan bir ülkeye geri dönmelerini sağlamak, ülkenin geleceği için kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

IOM verilerine göre, Suriye'de Ocak 2024'ten bu yana 1,3 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişi evine dönerken, yurt dışından ülkesine dönen Suriyeli mülteci sayısı ise 730 bine ulaştı.



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