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BM Gazze için yapılan 18 yardım başvurusundan 11'inin İsrail tarafından reddedildiğini belirtti

BM Gazze için yapılan 18 yardım başvurusundan 11'inin İsrail tarafından reddedildiğini belirtti

22:1910/06/2025, Salı
AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırmak için yapılan 18 başvurudan 11'ine izin vermediğini belirtti. Haq, "İnsani yardım dağıtımının temel noktası, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaç duydukları yardıma güvenli bir şekilde erişebilmeleridir ki bu koşullar altında bu gerçekleşmiyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, dün İsrail'in, Gazze'ye yardım götürmek için yapılan 18 girişimden 11'ine izin vermediğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gelişmeleri paylaştı.

Haq, Gazze'ye saldırılarını devam ettiren İsrail ordusunun, açlıkla mücadele eden Gazze halkına yardım götürmek isteyen BM yetkililerinin "18 başvurusundan sadece 7'sini onayladığını" belirtti.

"Şu anda, BM tarafından yönetilmeyen dağıtım noktalarındaki koşulların güvenli olmadığına inanıyoruz ve bunun ne kadar güvenli olmadığını kendiniz gördünüz." ifadelerini kullanan Haq, İsrail'in organize ettiği yardım dağıtım mekanizmasındaki aksaklıklara işaret etti.

Haq, "İnsani yardım dağıtımının temel noktası, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaç duydukları yardıma güvenli bir şekilde erişebilmeleridir ki bu koşullar altında bu gerçekleşmiyor." diye konuştu.


İsrail ordusunun Nablus kentine düzenlediği baskına değindi

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin Eski Şehir bölgesinde baskınlar düzenlediği bilgisini doğruladı.

Farhan Haq, İsrail güçlerinin gece yarısı civarında, Nablus'ta "sokağa çıkma yasağı başlattığı, evleri tek tek aradığı ve bir okulu sorgu merkezi olarak kullandığı" bilgilerini paylaştı.

İsrail askerlerinin "en az 20 evde arama yaptığı ve mülke zarar verdiğini" belirten Haq, İsrailli yetkililerin de Cenin kentinde "çoğu konut, yaklaşık 96 yapıyı yıkma kararı" aldıklarını söyledi.

Haq, "Cenin kampında, etkilenme ihtimali olan 280'den fazla aileye, Tulkerim'deki kişisel eşyalarını geri almaları için 72 saat verildi. İsrail operasyonları kamplarda yoğunlaştı." dedi.

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren "Madleen" gemisine saldırısını değerlendiren Haq, gemide gözaltına alınan aktivistlere zarar gelmemesi için uğraştıklarını belirterek eylemin "barışçıl bir protesto" olduğunu kaydetti.


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