BM Somali'de yaşanan sel felaketi sonrası acil yardım çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'deki şiddetli yağışların yol açtığı selden etkilenen 45 bin kişi için acil yardım çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, 15 Nisan'dan bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların sellere neden olduğu aktarıldı. Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken, selden toplamda 45 binden fazla kişinin etkilendiği belirtildi.