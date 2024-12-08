Bu canavarlık durdurulmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de süren soykırıma karşı bir köşeye çekilip ağlamanın bir anlam ifade etmediğini vurgulayarak, "Harekete geçme ve bu canavarlığı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapma zamanı" dedi. Viyana Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Albanese, "Soykırımların temel ve ortak kökeni, ideolojik nefret ve karşıdakinin insan kategorisinden çıkarılmasıdır. 'Çünkü Filistinliler alt insan, insansı hayvanlar olarak adlandırılmıştır. Gazze'de masum yoktur' anlayışıyla hareket edilmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Albanese, İsrail'in Gazze'de bir milyondan fazla insanın evinden taşınması için tahliye emri verdiğini belirterek, "Mesele şu ki Büyük İsrail Projesi, 7 Ekim'den sonra Filistinlilere karşı şiddeti barındıran, tam bir soykırım motivasyonuyla patlak veren plandır” görüşünü paylaştı.