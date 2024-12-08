Bu canavarlık durdurulmalı

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "Harekete geçmek ve bu canavarlığı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapma zamanı" dedi. Viyana Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Albanese, Gazze'de süren soykırıma karşı bir köşeye çekilip ağlamanın bir anlam ifade etmediğini vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de süren soykırıma karşı bir köşeye çekilip ağlamanın bir anlam ifade etmediğini vurgulayarak, "Harekete geçme ve bu canavarlığı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapma zamanı" dedi. Viyana Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta konuşan Albanese, "Soykırımların temel ve ortak kökeni, ideolojik nefret ve karşıdakinin insan kategorisinden çıkarılmasıdır. 'Çünkü Filistinliler alt insan, insansı hayvanlar olarak adlandırılmıştır. Gazze'de masum yoktur' anlayışıyla hareket edilmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Albanese, İsrail'in Gazze'de bir milyondan fazla insanın evinden taşınması için tahliye emri verdiğini belirterek, "Mesele şu ki Büyük İsrail Projesi, 7 Ekim'den sonra Filistinlilere karşı şiddeti barındıran, tam bir soykırım motivasyonuyla patlak veren plandır” görüşünü paylaştı.
İşgalci ambulans taradı
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bir ambulansa makineli tüfekle ateş açtığı duyuruldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yayımladığı videoda, yoğun silah sesleri eşliğinde İsrail ordusunun makineli tüfek ateşiyle ambulansı hedef aldığı, saldırı anında araç sürücüsünün de ambulansın içinde olduğu görülüyor Bakanlık, söz konusu görüntünün, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi önünde ambulansa ateş açtığı anı belgelediğini belirtti. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin dün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesine baskın yaptığı belirtilmişti. Askerlerin yatan hastalar ile sağlık personelini zorla dışarı çıkardığı aktarılan haberde, hastane içinde bulunan Filistinlilerin çoğunu da alıkoyduğu ifade edilmişti. İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresinde düzenlediği saldırılarda da en az 18 Filistinli hayatını kaybetmişti.