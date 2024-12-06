Esirleri İsrail öldürdü: İşgalci kendi adamlarını da katlediyor

Gazze’de ateşkese ve esir takasına yanaşmayan terör devleti İsrail, düzenlediği saldırıda İsrailli esirleri öldürdüğünü itiraf etti. İsrail ordusunun yaptığı bir soruşturma, Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'ta bir bölgeye düzenlenen baskında 6 İsrailli esirin öldürülmesinde İsrail güçlerinin olası sorumluluğunu kabul etti. Ordu, bir tünelden 6 "rehine" ve 6 militanın cenazesini çıkardığını duyurdu. Sonuçları çarşamba günü açıklanan soruşturmaya göre, 6 esirin cesetlerinde kurşun izleri bulunurken, onları tutan 6 silahlı saldırganın cesetleri de yanlarında bulundu.